Beim Glastonbury könnte Gleichberechtigung funktionieren

Glastonbury hat das Line-up für die Ausgabe 2025 des britischen Musikfestivals bekannt gegeben. Zu den Headlinern gehören der bereits angekündigte Neil Young und die Chrome Hearts und Rod Stewart. Nun kommen Olivia Rodrigo , the 1975 , Charli XCX , Doechii , Noah Kahan, the Prodigy, Alanis Morissette, Raye und Biffy Clyro dazu.

Weitere bestätigte Künstler sind Gracie Abrams, Shaboozey, Busta Rhymes, Brandi Carlile, John Fogerty, Wet Leg, PinkPantheress, St. Vincent, Father John Misty, Lucy Dacus, Weezer und Nile Rodgers and Chic. Weitere Künstler werden laut Festival noch bekannt gegeben. Oasis wiesen Gerüchte über einen Auftritt zurück, obwohl Fans spekulierten, dass Sabrina Carpenter und Rihanna noch hinzugefügt werden könnten.

Young kündigte sich Anfang des Jahres als Headliner für Glastonbury an. Dann sagte Young, er würde sich vom britischen Festival zurückziehen, weil es „für Unternehmen unattraktiv“ sei. Zwei Tage später änderte der Musiker jedoch seine Meinung .

„Ich hoffe, wir sehen uns dort!“

„Aufgrund eines Fehlers in den erhaltenen Informationen hatte ich beschlossen, nicht beim Glastonbury-Festival aufzutreten“, schrieb Young im Neil Young Archives , „Glücklicherweise steht das Festival wieder auf unserem Programm. Und wir freuen uns darauf, dort zu spielen! Ich hoffe, wir sehen uns dort!“

Die Mitorganisatorin des Glastonbury-Festivals, Emily Eavis, bestätigte die Neuigkeiten in einem Beitrag auf der offiziellen Glastonbury-Instagram-Seite. „Was für ein Start ins Jahr!“, schrieb sie. „Neil Young ist ein Künstler, der uns beim Glastonbury sehr am Herzen liegt. Er macht die Dinge auf seine eigene Art und Weise. Und deshalb lieben wir ihn. Wir können es kaum erwarten, ihn wieder hier zu begrüßen, um im Juni als Headliner in der Pyramid aufzutreten.“

Glastonbury findet vom 25. bis 29. Juni auf der Worthy Farm in Somerset, England, statt. Das Festival findet normalerweise jedes Jahr statt, wird aber 2026 pausieren, um „dem Land eine Pause zu gönnen“. Eavis sagte letztes Jahr der Sun : „Die Planung des Festivals vor einem Pausenjahr macht immer Spaß. Weil man fast zwei Jahre in einem Jahr unterbringen muss.“

Die Tickets für Glastonbury waren im November innerhalb von nur 35 Minuten ausverkauft. Der Termin für den Wiederverkauf von Tickets, bei dem nicht vollständig bezahlte Tickets wieder zum Kauf angeboten werden, ist für das Frühjahr angesetzt. Wobei das genaue Datum noch nicht bekannt gegeben wurde.