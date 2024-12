Neil Young spielt „Silver and Gold“ erstmals seit fast 20 Jahren (Video)

Neil Young hat ein Video geteilt, in dem er den Song „Silver and Gold“ erstmals seit fast zwei Jahrzehnten live spielt.

Ein kleines Weihnachtsgeschenk an seine Fans: Das Amateur-Video veröffentlichte der Sänger am 25. Dezember. Darin sitzt Young in einem spärlich beleuchteten Raum, stimmt seine Gitarre und fängt an zu spielen. Nach einem langen Intro singt der 79-Jährige leise den ersten Vers von „Silver and Gold“: „Workin‘ hard every day / Never notice how / The time slips away/ People come, seasons go“. Am Ende des Videos schwenkt die Kamera auf das Kaminfeuer und der Musiker fragt: „War das jetzt unsere erste Fireside-Session?“

Hier ansehen:

„Er lebt einfach durch die Gitarre“

Der Titel erschien 2000 auf seinem gleichnamigen Album. Geschrieben hatte er es aber bereits 1981. Seitdem sang der Songwriter ihn nur selten live, das letzte Mal 2007. Nach der Veröffentlichung erklärte Young gegenüber „KGSR Radio“ damals, wie er den Song entstanden ist. „Ich habe ihn auf verschiedene Arten ausprobiert. Und es war so schön […]. Er lebt einfach durch die Gitarre. Er ist einfach da“, sagte er.

„Ich habe ihn insgesamt 11 Mal mit verschiedenen Leuten in allen möglichen Formationen aufgenommen. Keine Version davon war hörenswert. Aber bei dieser hier bin ich endlich zu den Wurzeln zurückgekehrt. Und habe mich einfach mit meiner Gitarre hingesetzt, es gespielt und gesagt: ,Das ist es.‘ Denn ich liebe den Song, ich fühle den Song jetzt und er bedeutet mir etwas“, fuhr er fort.

Nach Genesungspause wieder fit

Neil Young musste seine „Love Earth Tour“ dieses Jahr aufgrund einer Erkrankung in großen Teilen absagen. In einem Statement erklärte er, dass sein Körper ihm signalisiert habe, eine Pause einzulegen. Nach einer kurzen Genesungsphase kehrte Neil Young mit seiner Band Chrome Hearts im September auf die Bühne zurück. Im Oktober spielte er einen Benefiz-Gig zusammen mit Stephen Stills und John Mayer in Lake Hughes, Kalifornien. Für 2025 ist eine Sommertournee geplant, in der einige der ausgefallenen Konzerte nachgeholt werden sollen.