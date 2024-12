Neil Young spielt „Pardon My Heart“ erstmals seit 50 Jahren

Neil Young hat ein Video geteilt, in dem er den Song „Pardon My Heart“ spielt. Es ist die erste Live-Performance des Lieds seit fünf Jahrzehnten.

Es gibt doch kaum etwas Schöneres, als über die Feiertage gemütlich am Kamin zu sitzen und ein paar alte Lieder zu trällern. Das dachte sich auch Neil Young und hat einen zweiten Teil der „Fireside-Sessions“ aufgenommen.

In den Homemade-Videos sitzt der Songschreiber in einem Wohnzimmer vor der Feuerstelle und spielt auf seiner Akustikgitarre eigene Stücke. Im ersten Clip sang er am ersten Weihnachtstag „Silver & Gold“, eine Live-Rarität, die er seit fast 20 Jahren nicht mehr gespielt hatte. Nun brachte er „Pardon My Heart“ zu Gehör, das erste Mal seit 50 Jahren.

Während er „Silver & Gold“ fast in der Finsternis aufnahm, ist im neuen Versuch schon viel mehr zu erkennen. Neil Young allerdings begnügt sich mit einem Plätzchen im Hintergrund – vorn im Bild liegt ein großer, weißer, flauschiger Hund. Zu der Aufnahme, die er diesmal nicht auf Instagram, sondern auf seiner Website hochlud, schrieb er:

„Hallo nochmal, Leute. Ziemlich entspannte Versionen hier. Dies ist unsere zweite Fireside in dieser Saison….

Liebe Grüße an euch alle

FRIEDEN Liebe Erde,

Lasst es euch gut gehen,

Neil und Daryl“

„Pardon My Heart“: Das letzte Mal live 1974

Laut „Setlist.fm“ hatte der Kanadier „Pardon My Heart“ bisher nur zweimal live gespielt. Im Mai 1974 stellte er es im New Yorker „Bottom Line“ zum ersten Mal vor und erklärte dem Publikum damals mit trockenem Humor: „Hier ist ein Liebeslied, das ich kürzlich gelernt habe… Ich habe es auch geschrieben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein paar Monate später spielte er es mit seiner Band Crosby, Stills, Nash & Young auf Long Island. 1975 erschien der Track auf Youngs siebter Studio-LP „Zuma“. Es handelt von der gescheiterten Beziehung zu der Schauspielerin Carrie Snodgress, mit der er vier Jahre zusammen gewesen war und einen gemeinsamen Sohn hat.

neil Young ist nach Genesungspause wieder fit

Neil Young musste seine „Love Earth Tour“ dieses Jahr aufgrund einer Erkrankung in großen Teilen absagen. In einem Statement erklärte er, dass sein Körper ihm signalisiert habe, eine Pause einzulegen. Nach einer kurzen Genesungsphase kehrte er mit seiner Band Chrome Hearts im September auf die Bühne zurück. Im Oktober spielte er einen Benefiz-Gig zusammen mit Stephen Stills und John Mayer in Lake Hughes, Kalifornien. Für 2025 ist eine Sommertournee geplant, in der einige der ausgefallenen Konzerte nachgeholt werden sollen.