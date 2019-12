How to Sell Drugs Online (Fast)

Zum Jahresabschluss veröffentlichte Netflix einige Listen mit den meistgesehensten Serien, Filmen und Dokumentationen hier in Deutschland. Bei den Serien hat es mit „How to Sell Drugs Online (Fast)“ auch eine deutsche Produktion in die Top 10 geschafft. Die 1. Staffel aus der Feder der „bildundtonfabrik“ schaffte es auf Platz 5. Die am häufigsten gestreamte Serie ist, obwohl erst kürzlich angelaufen, „The Witcher“.

In der Kategorie Film befindet sich „6 Underground“ von Michael Bay auf Platz 1. Der Actionfilm des „Transformers“-Regisseurs war neben Martin Scorseses „The Irishman“ eines der ambitioniertesten und teuersten Eigenproduktionen aus dem Hause Netflix. Scorseses Mafiadrama belegt den sechsten Platz. In der Kategorie Dokumentationen ist „Unser Planet“ auf Platz 1. Die achteilige Dokumentation wurde eigens für Netflix produziert. Das Team von „Silverback Films“ war früher für die BBC-Serie „Planet Erde“ zuständig und wechselte 2015 zum Streaminganbieter.

Hier finden sie die vollständigen Listen der meist gestreamten Filme, Serien und Dokumentationen:

Netflix: Top Ten 2019 Filme

6 Underground Murder Mystery Triple Frontier Jumanji: Willkommen im Dschungel Isn’t It Romantic The Irishman The Perfect Date El Camino: Ein „Breaking Bad“-Film Falling Inn Love The Knight Before Christmas

Netflix: Top Ten 2019 Serien

The Witcher Haus des Geldes Teil 3 Sex Education Stranger Things 3 How to Sell Drugs Online (Fast) The Umbrella Academy You – Du wirst mich lieben S2 Tote Mädchen lügen nicht S3 Élite S2 Love, Death & Robots

Top Ten 2019 Dokumentationen