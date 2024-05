Seit drei Staffeln dürfen „The Witcher“-Fans den Hexer Geralt von Riva bei seinen Kämpfen erleben. Nun finden die Dreharbeiten für die vierte Staffel statt, die allerdings eine Veränderung mit sich bringen wird: Es wird nicht mehr der britische Schauspieler Henry Cavill in der Hauptrolle zu sehen sein. Stattdessen besetzt Liam Hemsworth die Rolle des Hexers. Der Wechsel bekam auf den sozialen Medien einige Kritik, doch jetzt tauchten die ersten Bilder von Hemsworth in voller Montur auf. Und sein Outfit könnte einige Fans erfreuen.

„The Witcher“: Liam Hemsworth als Geralt von Riva

Die News-Seite „Metro“ veröffentlichte geleakte Bilder vom „The Witcher“-Set. Auf einem ist Liam Hemsworth in einem schwarzen Outfit zu erkennen. Schaut man etwas genauer hin, könnte einem die Garderobe bekannt vorkommen. Es handelt sich hier nämlich um das gleiche Kostüm, dass Henry Cavill am Ende der dritten Staffel beim Kampf gegen Vilgefortz am Strand getragen hat. Das und Fotos vom Vilgefortz-Darsteller am Set könnten darauf deuten, dass direkt an die Szene angeknüpft oder diese sogar neu gedreht wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Bilder zeigen Hemsworth in schwarzer „Ritter“-Rüstung, die ebenfalls aus Szenen vergangener Staffeln bekannt ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bereits 2023 wurde der Ausstieg von Henry Cavill aus der Serie bekannt gegeben. „The Witcher“ ist eine Netflix-Serie, die auf den Romanen von Andrzej Sapkowski basiert. Während sich Staffel vier derzeit in Produktion befindet, hat der Streaming-Gigant bereits angekündigt, dass das Format mit der fünften Staffel enden werde.