Netflix-Star Julián Ortega stirbt mit 41 Jahren

Die weltweite Fangemeinde der spanischen Netflix-Serie „Élite“ steht unter Schock: Julián Ortega ist im Alter von nur 41 Jahren überraschend verstorben. Der Schauspieler erlitt am Sonntag (25. August) an einer Strandbar am Zahora Beach in Barbate nahe Marbella, einen Herzinfarkt.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch die herbeigerufenen Rettungskräfte verstarb Ortega noch vor Ort.

Ortega, der ursprünglich aus Madrid stammte, hatte sich in den vergangenen Jahren mit verschiedenen spanischen Fernsehserien einen Namen gemacht. Julián Ortega war nicht nur in „Élite“ zu sehen, sondern auch in weiteren spanischen Serien wie „Nunc Et in Hora“ (2010) und „Caronte“ (2020). Insbesondere seine Rolle als Manager des beliebten Treffpunkts „La Cabaña“ in „Élite“ brachte ihm aber internationale Bekanntheit und Anerkennung.

Die Serie, die das Leben von Schülern einer Elite-Highschool thematisiert, erfreut sich seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2018 großer Beliebtheit. Bereits im ersten Monat nach der Veröffentlichung der ersten Staffel streamten über 20 Millionen Netflix-Nutzer:innen die Serie. Kürzlich wurde die achte und letzte Staffel veröffentlich.

Besonders tragisch ist der Verlust für seine Mutter, die bekannte Schauspielerin Gloria Muñoz, die zudem selbst in der Branche einen großen Namen hat.

Trauer und Anteilnahme

Die spanische Schauspielergewerkschaft „Unión de Actores y Actrices“ bestätigte Ortegas Tod und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. In einer offiziellen Erklärung heißt es: „Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden des verstorbenen Schauspielers.“

Auch viele von Ortegas Kollegen und Weggefährten zeigten sich zutiefst betroffen. Die spanische Fernsehmoderatorin Sílvia Marsó drückte ihre Erschütterung in einem Post aus: „Es ist einfach furchtbar. Ich kann es nicht fassen. Ich bin absolut traurig. Julián war ein aufrichtiger, ehrlicher und freundlicher Mensch.“

Der Schauspieler Fernando Tejero äußerte sich emotional auf Social Media: „Das Leben kann manchmal so grausam sein. Ich bin untröstlich, lieber Freund. Du warst ein großartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch.“