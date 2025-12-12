Neu im April 2026: ROLLING STONE Vinyl

Es gibt Momente, die kein Stream der Welt ersetzen kann – das leise Knacken, bevor die Nadel aufsetzt. Das Gewicht einer Platte in der Hand. Das Cover, das mehr ist als Verpackung – sondern ein eigenes Kunstwerk.

Mit ROLLING STONE Vinyl feiern wir diese Momente. Das neue Magazin aus der Redaktion des ROLLING STONE widmet sich ganz dem Thema Vinyl – seiner Geschichte, seiner Gegenwart und seiner Zukunft. Leidenschaftlich, kenntnisreich, mit der Liebe zum Detail, die Plattensammler:innen und Musikliebhaber:innen verbindet.

ROLLING STONE Vinyl erscheint am 10. April 2026 und kann ab sofort unter rollingstone.de/vinyl-sh vorbestellt werden.

In der ersten Ausgabe besuchen wir den schottischen Bestseller-Autor Ian Rankin in Edinburgh, um mit ihm über seine Plattensammlung und die seines Romanhelden John Rebus zu sprechen, schauen auf die neuesten Veröffentlichungen und Reissues, graben in unseren Sammlungen nach geheimen Schätzen, schauen in den Plattenläden der Republik vorbei, zeigen die besten LP-Cover des 21. Jahrhunderts, lüften das Geheimnis hinter „Porky’s Prime Cuts“ und sprechen mit DJs und Sammler:innen über ihr Equipment.

ROLLING STONE Vinyl ist kein Nostalgieprojekt. Es ist ein Magazin für Menschen, die Musik anfassen wollen – und verstehen, dass guter Sound Zeit, Raum und Leidenschaft braucht.

Die erste Ausgabe erscheint am 10. April 2026 und kostet im Handel 12,90 Euro. Ihr könnt sie aber schon jetzt hier zum exklusiven Vorzugspreis von 9,90 Euro vorbestellen.