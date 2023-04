Neuer Scorsese-Film „Killers Of The Flower Moon“ 4 Stunden lang?!?

„Killers Of The Flower Moon“, der neuste Film von Martin Scorsese, kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos. Nun wurde bekannt, dass das Historiendrama mit Leonardo DiCaprio „fast 4 Stunden lang“ sein soll.

Anderen Berichten zufolge hat der Film eine Länge von 3 Stunden und 20 Minuten und wäre damit immerhin 10 Minuten kürzer als Scorseses letzter Film „The Irishman“, der sein bisher längstes Werk darstellt. Nachdem „Variety“ über die deutliche Überlänge berichtete, reagierten einige Fans bei Twitter skeptisch. „Ich mag lange Filme, also stört mich die Laufzeit nicht, aber wenn es so ist wie bei ‚The Irishman‘, wird der Film bis zum Erscheinen ein Twitter-Liebling sein und die Leute werden ihn vergessen, weil sie nicht fast vier Stunden gefesselt waren“, schrieb beispielsweise ein User.

I like long movies so I really don’t mind the runtime but if it’s anything like The Irishman, it’ll be a Twitter darling right up until it comes out and people will forget about it because they weren’t enthralled for nearly 4 hours.

