Arnold Schwarzenegger: Millionen-Spende für Brand-Opfer in LA

Arnold Schwarzenegger hat angekündigt, eine 1 Million Dollar für die Feuerhilfe in Los Angeles zu spenden. Das Geld solle der Los Angeles Fire Department Foundation, der California Fire Foundation und der L.A.-Gruppe von Habitat for Humanity.

„Ich mag es nicht, wenn Unternehmen oder reiche Leute ihre Fans bitten, für sie zu spenden“, schrieb der Schauspieler in den sozialen Medien. Schwarzenegger räumte ein, dass viele seiner Anhänger ihn gefragt hätten, wie sie helfen könnten, und dass er deshalb ein T-Shirt verkauft habe, das an die gefälschten Bodybuilding-T-Shirts angelehnt ist, die viele Verkäufer auf dem Venice Boardwalk verkaufen.

Die Erlöse aus der Aktion würden zu 100 Prozent an die die gleichen drei Organisationen gehen wie seine persönliche Spende.

Arnold Schwarzenegger und halb Hollywood spenden

Der „Terminator“-Star ist indes nur einer von vielen in Hollywood, die große Summen für die Feuerhilfe in Los Angeles bereitgestellt haben. Leonardo DiCaprio, Beyoncé und The Weeknd spendeten größere Summen. Auch Großkonzerne der Filmindustrie wie Disney und Netflix beteiligten sich.

Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles im Januar 2025 haben immense Schäden verursacht. Mindestens 28 Menschen kamen ums Leben, und fast 16.000 Gebäude wurden zerstört. Die wirtschaftlichen Verluste werden auf über 50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Summe umfasst sowohl direkte Schäden an Eigentum als auch indirekte Auswirkungen wie entgangene Einnahmen und erhöhte Ausgaben für Notfallmaßnahmen.

Trotz der Zerstörungen soll die 97. Oscar-Verleihung am 2. März 2025 wie geplant im Dolby Theatre stattfinden. Die Veranstaltung wird genutzt, um Helfer zu ehren und die laufenden Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Das hat auch Auswirkungen auf die Show an dem Abend.