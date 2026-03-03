Oscars 2026: Wer wird gewinnen, wer sollte gewinnen?

Was wird es sein: der Vater, der versucht, das Leben seiner Tochter zu retten, oder die Zwillingsbrüder, die kämpfen, um die Seelen des anderen zu bewahren? Die revolutionäre Mutter auf der Flucht oder die spirituelle Heilerin, die bleibt und kämpft? Der Kampfkunst-Sensei oder der Mundharmonika-spielende Mentor? Die, die Neo-Nazis bekämpfen, oder die, die es mit echten Blutsaugern aufnehmen?

Oft gehen die Oscars mit einem klaren Favoriten in die Zielgerade – manchmal mit einem kleinen Vorsprung, manchmal mit einem riesigen Abstand auf das Feld. Die Verleihung ist praktisch entschieden, bevor sie überhaupt begonnen hat, und das große „Und der Gewinner ist …“ wirkt nur noch wie eine Formsache. In anderen Jahren ist es völlig offen, welcher Film die wichtigste der kleinen goldenen Männer-Trophäen mit nach Hause nimmt – mit Auf und Abs im Rennen bis kurz vor der großen Nacht. (Siehe: 2025.) Und gelegentlich gibt es ein Oscarrennen, in dem zwei bestimmte Filme quasi Schulter an Schulter liegen. Genau das haben wir gerade vor uns.

Vorab: Jedes Jahr, in dem Paul Thomas Andersons „One Battle After Another“ und Ryan Cooglers „Sinners“ um den besten Film kämpfen, ist ein gutes Oscarjahr. Und wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz dieser beiden Topfavoriten aus „Frankenstein“, „Hamnet“, „Marty Supreme“, „Sentimental Value“, „Train Dreams“, „The Secret Agent“ und „Bugonia“ besteht – dann ist das ein großartiges Jahr, sowohl für die Academy Awards als auch für das Kino insgesamt. Selbst der obligatorische Blockbuster „F1“ ist ein Knaller.

Unsere Oscar-Prognosen 2026

Außerdem sei darauf hingewiesen: Wir sind keine professionellen Oscar-Prognostiker, oder wie wir sie nennen: „Oscarnosticators™.“ (Dieser Begriff wird sich definitiv durchsetzen, vertraut uns.) Es gibt Profis, die dieses Feld rund um die Uhr beackern und weit besser darin sind, Zahlen zu analysieren, For-Your-Consideration-Kampagnen zu vergleichen und Teeblätter zu lesen als wir. Trotzdem haben wir die Kritikerpreise, die wichtigen Festivalstationen, die FYC-Kampagnen und die Regelmäßigkeit beobachtet, mit der bestimmte Namen auf der Preisverleihungsrunde ans Podium traten. Wir haben also ein paar Vorhersagen, wer am Sonntag, dem 15. März, als Gewinner aus der Oscarverleihung herausgehen könnte – und eine höchst subjektive Wunschliste, wen wir gewinnen sehen möchten. Weiterlesen.

Best Director

Ryan Coogler, „Sinners“

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another“

Chloé Zhao, „Hamnet“

Joachim Trier, „Sentimental Value“

Josh Safdie, „Marty Supreme“

Das Duell um den besten Film setzt sich in der Kategorie Best Director fort, und erneut haben wir es mit einem beeindruckenden Talent-Aufgebot zu tun. Ehrlich gesagt wäre es in unseren Augen ein großer Gewinn für alle, die wollen, dass Filmemacher große Risiken eingehen und gegen den Strom schwimmen, wenn einer von ihnen den Oscar holt. Selbst „Hamnet“ – wohl der „traditionellste“ oscarwürdige Film in diesem Jahr – wirkt dank Chloé Zhao alles andere als schematisch, weil sie Klischees des Trauerportals geschickt umschifft und trotzdem emotional trifft. Aber eigentlich dreht sich dieses Rennen um zwei Namen: Paul Thomas Anderson und Ryan Coogler.

Wer wird gewinnen: Anderson hat bei den Golden Globes, den Critics Choice Awards, den BAFTAs, den Producers Guild Awards (PGAs) und – entscheidend – den Directors Guild Awards (DGAs) gewonnen. Wir glauben nicht allzu sehr an das ganze „Es ist an der Zeit“-Prinzip hinter Oscargewinnen, das sich auch in einigen Schauspielkategorien zeigen könnte. Aber PTA bleibt einer der meistverehrten und konstant brillanten Autoren-Regisseure, die heute arbeiten, und seine Filmografie der vergangenen 30 Jahre ist ein Meilenstein des modernen amerikanischen Kinos. Er war mehrfach nominiert und hat den Oscar dennoch nie gewonnen. Viele finden, er sei überfällig – zumal er mit „Battle“ eines seiner besten Werke abgeliefert hat. Allerdings …

Wer sollte gewinnen: … Alle oben genannten Punkte lassen sich auch auf Coogler anwenden, der ebenfalls von seinem allerersten Film an durchgestartet ist („Fruitvale Station“) und seitdem nicht aufgehört hat. Man denke nur daran, wie er aus zwei vermeintlichen Franchise-Ableckern – „Creed“ und „Black Panther“ – höchst persönliche, enorm populäre und schlechthin erstaunliche Kunstwerke machte. „Sinners“ ist noch etwas Einzigartiges: ein Originalwerk, das verschiedene Genres als Sprungbrett in komplexes thematisches Terrain nutzt, gespickt mit bravourösen filmischen Momenten (diese metaphysische Musiksequenz!), das vollständig liefert. In Bezug auf das „Sollte“ ist das ein echtes Dilemma.

Wer wir gewinnen sehen möchten: Beide, um ehrlich zu sein. Aber wir tippen auf PTA.

Best Supporting Actress

Elle Fanning, „Sentimental Value“

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value“

Amy Madigan, „Weapons“

Teyana Taylor, „One Battle After Another“

Wunmi Mosaku, „Sinners“

Für Fanning – eine der konstantesten und wunderbarsten jungen Schauspielerinnen, die heute arbeiten – und Lilleaas – eine echte Entdeckung für viele von uns amerikanischen Zuschauern – ist die Nominierung selbst bereits ein Gewinn. Wir glauben nicht unbedingt, dass zwei Darstellerinnen aus „Sentimental Value“ sich gegenseitig kannibalisieren. Aber die drei anderen Nominierten haben die Preise für die beste Nebendarstellerin bei anderen Verleihungen unter sich aufgeteilt: Teyana Taylor nahm den Golden Globe entgegen; Wunmi Mosaku gewann den BAFTA; und Amy Madigan holte den Actor Award, früher bekannt als Screen Actors Guild Award (SAG). Letzterer ist jedoch ein entscheidender Stimmungsbarometer, da sich die SAG-Wählerschaft und die Oscar-Wählerschaft erheblich überschneiden.

Wer wird gewinnen: Madigan. Noch einmal: Wir wollen das „Es ist Zeit“-Ding nicht bemühen, denn das würde suggerieren, dass ihre Arbeit in „Weapons“ keine Trophäe verdient. Das tut sie in unseren Augen mit Sicherheit. Aber das Unerwartete, eine geliebte Veteran-Schauspielerin in dieser Rolle derart all-in zu erleben, kombiniert mit der traditionellen Zuneigung für Darstellerinnen, die seit Jahrzehnten solide Arbeit leisten, verschafft ihr einen Vorteil. Haben wir erwähnt, dass sie in diesem Film verdammt nochmal großartig ist?! Haben wir? Okay. Cool.

Wer sollte gewinnen: Taylor. Wenige Performances haben im vergangenen Jahr so umgehauen wie ihre Verkörperung von Perfidia Beverly Hills, der „One Battle“-Figur, die alles ins Rollen bringt. Sie spielt klein und subtil (man achte darauf, wie sie Perfidia beim Kalkulieren ihrer Züge zeigt – allein durch Augenbewegungen). Sie spielt groß und kühn. Und sie lässt einen das Gefühl haben, jemanden zuzuschauen, der alles kann. Man denkt an ihre Figur, selbst wenn sie nicht auf der Leinwand zu sehen ist. Das ist alles Teyana.

Wer wir gewinnen sehen möchten: Mosaku. Je öfter wir „Sinners“ schauen, desto mehr erkennen wir, wie zentral ihre Figur für die Geschichte ist – und wie sehr die Schauspielerin, die diese Heilerin spielt, so viel von dem emotionalen Fundament liefert, das die Figur trägt.

Best Supporting Actor

Benicio Del Toro, „One Battle After Another“

Sean Penn, „One Battle After Another“

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value“

Jacob Elordi, „Frankenstein“

Delroy Lindo, „Sinners“

Ein relativer Newcomer (willkommen im Club, Jacob Elordi). Vier Veteranen, die allesamt hervorragende Arbeit in ihren jeweiligen Rollen leisten. Und unter diesem Quartett: ein großer „Sentimental“-Favorit. Wir sind immer noch verärgert darüber, dass Delroy Lindo für Spike Lees „Da 5 Bloods“ nicht einmal nominiert wurde. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Sean Penn in „One Battle“ einige seiner stärksten Leistungen seit Jahren zeigt und diese Szene mit dem Kammlutschen allein einen Oscar verdient (und einen Schuss Prophylaxe gegen irgendeine schreckliche Bakterieninfektion). Auf der anderen Seite beweist Benicio Del Toro einmal mehr, dass man Teamplayer sein und trotzdem herausstechen kann – einfach indem man die Ränder eines größeren Narrativs mit Leben füllt. Seine Performance ist wie eine Symphonie aus perfekten kleinen Momenten. Und dann ist da Stellan Skarsgård.

Wer wird gewinnen: Wir denken, Skarsgård hat hier noch die Nase vorn. Ja, Penn hat gerade den BAFTA und – bezeichnenderweise – den SAG gewonnen. Und Del Toro war zu Beginn des Rennens ebenfalls der klare Favorit in den Wettbüros. Aber beide haben schon einen Oscar gewonnen, während der schwedische Schauspieler der Typus des langjährigen, zuverlässigen Performers mit Bandbreite, Vielseitigkeit und Präsenz ist, den die Industrie am Ende einer langen Karriere gerne auszeichnet. Dazu kommt die Geschichte seiner Erholung von einem Gesundheitseinbruch, die bei den Wählern wahrscheinlich Anklang findet. Nicht um plump zu sein – aber, nun ja: Solche Narrative werden Teil von Kampagnen.

Wer sollte gewinnen: Penn.

Wer wir gewinnen sehen möchten: Del Toro. Dafür würden wir ein Dutzend kleine Biere trinken.

Best Actress

Jessie Buckley, „Hamnet“

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You“

Renate Reinsve, „Sentimental Value“

Emma Stone, „Bugonia“

Kate Hudson, „Song Sung Blue“

Vier großartige Performances, ein echtes WTF-Ausreißer (man rate selbst). Emma Stone hat zweimal gewonnen. Ihre Arbeit in „Bugonia“ ist wie gewohnt solide, aber kein Schaufenster auf dem Niveau von „Poor Things“. Sowohl Rose Byrne als auch Renate Reinsve verdienen ihre Nominierungen absolut – Erstere hatte bei Kritikergruppen abgeräumt und den Golden Globe gewonnen, Letztere ist eine der faszinierendsten Schauspielerinnen, die Europa seit Langem hervorgebracht hat. Beide liefern hervorragende Arbeit in hervorragenden Filmen. Beide hätten in Jahren mit weniger starker Konkurrenz locker den Oscar geholt. Das ist, für besser oder schlechter, nicht dieses Jahr.

Wer wird gewinnen: Jessie Buckley. Unsere Begeisterung für ihre Performance als trauernde Mutter in „Hamnet“ ist dokumentiert, und ihr Golden Globe, BAFTA und SAG deuten darauf hin, dass sie weiterhin die Favoritin ist. Auch wenn der Film die Kritiker – und, so unsere Vermutung, auch die Academy-Wähler – gespalten hat, hat praktisch jeder anerkannt, was die irische Schauspielerin hier leistet: etwas weit über dem Erwartbaren. So etwas wie eine Oscar-Gewissheit gibt es nicht. Aber so nah dran ist man bei den 2026er Oscars kaum irgendwo.

Wer sollte gewinnen: Buckley.

Wer wir gewinnen sehen möchten: Buckley. Am besten gleich noch einen Pulitzer und einen Friedensnobelpreis dazu.

Best Actor

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another“

Michael B. Jordan, „Sinners“

Timothée Chalamet, „Marty Supreme“

Ethan Hawke, „Blue Moon“

Wagner Moura, „The Secret Agent“

Weil jedes Jahr einen guten altmodischen Last-Minute-Oscar-Surge-slash-Upset braucht – und verdammt noch mal, die Best-Actor-Kategorie hat dieses Jahr geliefert. Leonardo DiCaprio war so gut wie gesetzt für die Final Five, schließlich spielte er in einem der meistbeachteten Filme des Jahres 2025 die Hauptrolle. Dasselbe gilt für Michael B. Jordan, der technisch gesehen zweimal nominiert sein müsste. Ethan Hawke war eine erfreuliche Überraschung, aber durchaus verdient, wenn man die Qualität seiner Arbeit in „Blue Moon“ bedenkt. Diesen Satz zehnfach genommen – so ungefähr beschreibt das unsere Reaktion auf die Nominierung des brasilianischen Schauspielers Wagner Moura für den herausragenden brasilianischen Film „The Secret Agent“. Timothée Chalamet bleibt eine polarisierende Figur unter den Wählern und ist gleichzeitig einer der bekanntesten Filmstars unter 35 weltweit. Niemand sonst hätte diese „Marty Supreme“-Performance abliefern können, und wenn Josh Safdies Film die Leute nicht überzeugt hat, dass Chalamets Ambitionen, zu den „Großen“ zu gehören, kein heißer Luft sind, dann kann das nichts. Und doch: Erinnert ihr euch, dass wir oben den Begriff „Upset“ erwähnt haben?

Wer wird gewinnen: Michael B. Jordan. Chalamet hatte zu Beginn der Awards Season viel Schwung, angetrieben von seiner schieren Strahlkraft als Star und einer ungewöhnlichen, aufsehenerregenden FYC-Kampagne. Viele schienen bereit, ihn als das Next Great Generational Talent mit einem Oscar zu krönen. Und ja, er wird irgendwann einen gewinnen. Nur nicht dieses Jahr. „Sinners“ hat auf dem Kampagnenweg viel Wohlwollen und Unterstützung gesammelt, und Jordans SAG-Gewinn am Sonntag macht ihn nun zum soliden Favoriten für den Best Actor. Ein Sieg dort garantiert gar nichts – man frage nur Timothée Chalamet. Aber Jordan ist genauso sehr ein Filmstar und Next-Great-Generation-Talent-Anwärter wie Timmy C. es ist. Es wird Zeit, ihm einen Oscar zu geben.

Wer sollte gewinnen: Jordan. Wie wir in unserer Liste der besten Performances 2025 geschrieben haben: Es gibt Momente, in denen man seinen Doppelperformances als die Zwillinge Smoke und Stack zuschaut und sich bewusst in Erinnerung rufen muss, dass man nicht zwei verschiedene Schauspieler vor sich hat. Von ihm kommen hier mehrere großartige Performances zugleich.

Wer wir gewinnen sehen möchten: Jordan.

Best Picture: das große Finale

Best Picture

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Und damit schließt sich der Kreis zurück zum großen Showdown. Nochmals: Man kann gar nicht genug betonen, wie diese zehn Nominierten bezeugen, was für ein starkes, beeindruckendes Jahr 2025 für Kinogänger war. Ein Hammer-Lineup. Und zu sehen, wie zwei kühne, brillante, unkonventionelle Epen wie „One Battle After Another“ und „Sinners“ nicht nur die Aufmerksamkeit der Wähler auf sich gezogen haben – rekordverdächtige 16 Nominierungen für Ryan Cooglers Film, von einer Vergabeorganisation, die normalerweise allem, was nach Horror riecht, abgeneigt ist! –, sondern auch die Liebe und Bewunderung des Publikums gewonnen haben, ist schlicht beeindruckend. Wir sind in gewisser Hinsicht alle Gewinner, weil diese Filme daran erinnern, was Kino leisten kann. Auch wenn das Studio hinter beiden gerade dabei ist, Teil eines Unternehmens zu werden, das schon jetzt besorgniserregende Agenden verfolgt … nun ja, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag.

Wer wird gewinnen: Hätte man uns diese Frage im Dezember gestellt, hätten wir ohne Zögern „One Battle After Another“ gesagt. Die Dominanz in der Awards Season und insbesondere der PGA-Sieg ließen den Oscar so gut wie sicher erscheinen. Aber der Schwung hinter „Sinners“ und die Zuneigung, die Cooglers Film in den letzten Monaten erfahren hat, sind sehr real. Man kann die Leistungen dieses Films jenseits des Boxoffice und die Qualität seines Storytellings nicht wegdiskutieren. Beide sind Landmark-Movies. Ein Upset ist hier durchaus möglich. Man könnte sagen, wir haben einen echten Barn-Burner vor uns – aber angesichts des Endes von „Sinners“ wäre das vielleicht etwas zu offensichtlich.

Wer sollte gewinnen: Beide. Siehe: Eintrag oben zu Best Director.

Wer wir gewinnen sehen möchten: „One Battle After Another“.