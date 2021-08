Kommt demnächst eine neue Platte mit Songs von Michael Jackson?

Foto: WireImage, KMazur. All rights reserved.

Michael Jackson bei einem Konzert 1986. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

Michael Jacksons Familie plant bisher unveröffentlichtes Material des selbst ernannten „King of Pop“ in neue Projekte mit einfließen zu lassen. Sein Bruder Tito sagte zur Boulevard-Zeitung „The Sun“: „Es wäre so erfüllend mit Michael [Jackson] wieder auf einer Platte vertreten zu sein.“

„Hoffentlich wird das Früchte tragen“

„Es ist definitiv eine brillante Idee. Es gibt noch mehr Musik zu veröffentlichen“, erzählt der 67-Jährige Bruder des im Jahr 2009 verstorbenen Musikers weiter. „Michael hat ein paar Sachen zurückgelassen.“

Tito ist einer der beiden älteren Brüder von Michael Jackson. Er war auch Teil der Gruppe Jackson 5, die aus den fünf Geschwistern, einschließlich Michael, bestanden.

„Wir denken darüber nach, etwas aufzunehmen. Hoffentlich wird das Früchte tragen,“ soll Tito erklärt haben. Und gab preis, dass man darüber nachdenke, wohl ein neues Album mit den Jacksons zu veröffentlichen. Ihr letztes Studioalbum ist von 1991. Ob es ein Zufall ist, dass er das anstehende Jacksons-Album in einem Atemzug nennt mit dem öffentlichkeitswirksamen Wunsch, Musik von Michael herauszubringen?