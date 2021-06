Michael Jackson: „Billie Jean“ knackt Milliardenmarke der YouTube-Klicks

Michael Jacksons Hit „Billie Jean“ hat auf YouTube die Milliarden-Marke der Klicks geknackt. Damit ist es Michael Jacksons erstes Musikvideo, dass im zehnstelligen Bereich auf dem Video-Portal aufgerufen wurde.

Außerdem ist es erst das dritte Musikvideo aus den Achtzigerjahren, dass diese Aufrufzahl erreicht. Vorangegangen waren Guns N‘ Roses „Sweet Child O’Mine“ und A-has „Take On Me“. „Billie Jean“ wurde im Jahr 1983 veröffentlicht und hielt sich damals sieben Wochen lang an der Spitze der US-Charts. Es war eine Auskopplung aus Jacksons Album „Thriller“ (1982) — dem meistverkauften und damit erfolgreichsten Album der Musikgeschichte. Michael Jackson schrieb den Song und produzierte ihn zusammen mit einem langjährigen Produzenten Quincy Jones. Darin verarbeitete er vor allem eine Vielzahl an Briefen fremder Frauen, die ihm Vaterschaft unterstellten und einhergehend Forderungen aufstellten. Für Jackson wurden die zunehmenden Unterstellungen angeblich so belastend, dass er begann vermehrt Albträume zu bekommen.

Empfehlung der Redaktion Quincy Jones erinnert sich an sein erstes Treffen mit dem 12-jährigen Michael Jackson

Regie bei „Billie Jean“ führte Steve Barron. Der Regisseur konzipierte unter anderem auch Videos wie „Africa“ von Toto und „Take On Me“ von A-ha. Der Clip schrieb Geschichte als eines der ersten Musikvideos schwarzer Künstler*innen auf MTV in der Dauerschleife. Besonders in den Achtzigerjahren war das Programm des Senders noch äußerst weiß dominiert. Die Single gewann zudem nicht nur zwei Grammys und einen American Award, sondern ist auch eine der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Empfehlung der Redaktion Michael Jacksons Familie fordert Untersuchungen wegen Interview mit Martin Bashir

Sehen Sie hier „Billie Jean“: