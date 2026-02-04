Megadeth sind nach 42 Jahren endlich die Nummer 1

Es ist nicht schwer, sich das Grinsen, das kehlige „Heh“ und den Stolz vorzustellen, der Dave Mustaine am Sonntag (01. Februar) ins Gesicht geschrieben stand, als er erfuhr, dass Megadeths selbstbetiteltes Album, ihr 17. und vermutlich letztes, diese Woche die Nummer eins war.

Megadeth-Fans haben mehr als vier Jahrzehnte lang auf diesen Tag gewartet, und Megadeth hatte seit dem ersten Tag keinen größeren Fan als ihren Gründer und Sänger-Gitarristen selbst.

Ein Leben im Wettkampfmodus

Als ich Mustaine vor vier Jahren fragte, warum das letzte Album seiner Band, „The Sick, the Dying… and the Dead!“, immer noch so heftig rockte und was ihn dazu trieb, die Geschwindigkeitsgrenzen des Metal zu überschreiten, obwohl er sich dem Rentenalter näherte, antwortete er trocken: „Nun, ich habe immer noch ein paar Bands im Visier, die ich verfolgen werde.“ Aber andererseits hätte er dasselbe über jedes Megadeth-Album sagen können, das er seit 1985 veröffentlicht hat.

Jahr für Jahr hat der feurige Frontmann die Megadeth-Alben mit einer tiefen Quelle von Underdog-Eifersucht befeuert – Neid auf den Crossover-Erfolg einer Band, die er mitbegründet hat (hust, Metallica, hust) und bittere Verachtung für jeden Künstler, der in den Billboard-Charts vor ihm steht. (Das gilt vor allem für dich, Billy Ray Cyrus, denn niemand hat mit einem schmerzenden, gebrochenen Herzen mehr erreicht als Dave Mustaine.) Aber jetzt, vier Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des Metal-Juwels „Wake Up Dead“, ist Dave als Sieger aufgewacht.

„Nach 40 Jahren, in denen ich Megadeth-Musik gemacht und weltweit Konzerte gegeben habe, empfinde ich in diesem Moment nichts als Dankbarkeit“, sagte er in einer für ihn ungewöhnlich bescheidenen Stellungnahme zu dieser Nachricht. „Die Erkenntnis, dass unser letztes Megadeth-Album auch unser erstes Nummer-eins-Album ist, bestärkt mich nur noch mehr in meinem Willen, an der Spitze zu bleiben.“

Mehr zum Thema Megadeth lösen sich auf – letztes Album und Abschiedstour angekündigt

Nähe und Frustration

Natürlich war Dave schon immer an der Spitze, auch wenn er es selbst nicht wusste. Als Megadeth-Fan seit den frühen Neunzigern (ich war Mitglied des Megadeth Cyber Army Fanclubs, als „Cyber“ noch ein Science-Fiction-Begriff war) war ich immer frustriert, wenn ich Interviews las, in denen er sich so sehr mit der Konkurrenz beschäftigte.

Ich erinnere mich an ein Interview in einem Gitarrenmagazin, das ich irgendwann um die Veröffentlichung von „Youthanasia“ (1994) gelesen habe, in dem er seinen Gitarrenstil von dem des damaligen Leadgitarristen Marty Friedman unterschied, indem er sagte, dass Friedman, ein Virtuose, mit Liebe spielte, während er mit Hass spielte. Das ist zwar ein guter Spruch, besonders für eine Metal-Band, die mit den Zähnen knirscht, aber es spricht auch für die tiefe Verbitterung, die er über sein Schicksal empfand, als „Youthanasia“ es auf Platz vier schaffte und mit Platin ausgezeichnet wurde, während viele Kollegen von Mustaine und Metallica (Exodus, Testament und sogar Slayer und Anthrax) von einem ähnlichen kommerziellen Erfolg nur träumen konnten.

Der Bruch mit Metallica

Natürlich nahm Mustaines Feindseligkeit am 11. April 1983 ihren Anfang, als Metallica ihn wegen seines unberechenbaren Temperaments und seines Alkoholismus kurz vor den Aufnahmen zu ihrem genreprägenden Debütalbum feuerte, und mit jedem Jahr wuchs seine Verachtung zu einer mächtigen Eiche heran.

In seiner Autobiografie „Mustaine: A Heavy Metal Memoir“ (2010) widmet er ein ganzes Kapitel der ungerechtfertigten Verlegenheit, die er empfand, als er zum ersten Mal „Enter Sandman“ hörte, einen Song, der dasselbe Kindergebet („Now I lay me down to sleep“) verwendete wie Megadeth in „Go to Hell“ verwendet hatte, da er davon ausging, dass Metalheads denken würden, er würde Metallica kopieren, obwohl Megadeths Song technisch gesehen einen Monat vor dem Black Album erschienen war. Dies stand natürlich in einem Buch, das „allen Menschen gewidmet war, die mir gesagt haben, ich würde niemals …“ (er ließ diese Lücke frei, damit Sie sie ausfüllen können).

Credits, Tantiemen und stille Siege

Aber Dave hätte sich wie ein Gewinner fühlen sollen, als er von Metallica Tantiemen für Songs erhielt, die er als Teenager geschrieben hatte, bevor er überhaupt der Band beigetreten war, wie „Jump in the Fire“ und „The Four Horsemen“ (ein Song, den Metallica ursprünglich als „The Mechanix“ aufgenommen hatte und den Mustaine mit Megadeth auf dem Debütalbum der Band neu aufgenommen hatte).

Und er hätte sich wie ein Sieger fühlen sollen, als Metallica ihn auf ihrem zweiten Album, Ride the Lightning, als Songwriter für zwei Songs nannte, den Titelsong und das großartige Instrumentalstück „The Call of Ktulu“. Mustaine behauptete, dass die Band Riffs aus einem Band verwendet habe, das er zurückgelassen hatte, um die Songs zu schreiben, aber hey, er bekam immer noch Credits und Gehaltsschecks für zwei großartige Songs, auch wenn er immer noch den Drang verspürte, die „Ktulu“-Akkordfolge in Megadeths „Hangar 18“ zurückzufordern und „Ride the Lightning“ auf dem gerade erschienenen Nummer-Eins-Album „Megadeth“ zu covern. Diese beiden Metallica-Alben wurden dank seines innovativen Songwritings mit Multi-Platin ausgezeichnet.

Der Aufstieg von Megadeth

Und natürlich hätte Dave sich geehrt fühlen sollen, als Slayer-Gitarrist Kerry King aus Bewunderung für Dave für ein paar frühe Gigs zu Megadeth stieß, da King von Mustaines Spiel in den Garagen-Tagen von Metallica begeistert war.

Innerhalb weniger Jahre begann Megadeth ebenfalls, eigene Erfolge zu erzielen: Ihr zweites Album, Peace Sells … but Who’s Buying? (1986), wurde mit Platin ausgezeichnet, und das Bassriff des Titelsongs diente jahrelang als Bumper für MTV News. Die nächsten beiden Alben der Band, So Far, So Good … So What! (1988) und Rust in Peace (1990), erreichten ebenfalls Platin-Status. Rust in Peace hinterließ sogar einen so bleibenden Eindruck, dass es 2015 von The Onion ironisch gefeiert wurde.

„Countdown to Extinction“ und der verpasste erste Platz

Dann, im Jahr 1992, ein Jahr nach der Veröffentlichung von Metallicas Black Album und Mustaines ganzer imaginären „Go to Hell“-Debakel, wurde Megadeths „Countdown to Extinction“ dank der Mainstream-Metal-Hits „Symphony of Destruction“ (ein Nummer-71-„Pop“-Song in den Hot 100!), „Sweating Bullets“ und „Skin o’ My Teeth“ zu einem Metal-Hit. Der Titelsong wurde von der Humane Society of the United States mit einem Preis ausgezeichnet, weil er darauf aufmerksam machte, wie widerwärtig es ist, wenn Menschen hilflose „eingesperrte“ Tiere jagen. Und, was es auch wert sein mag, der letzte Song, „Ashes in Your Mouth“, ist einer meiner Lieblings-Thrash-Gitarrensongs aller Zeiten.

Das Album debütierte auf Platz zwei, direkt hinter Cyrus‘ „Some Gave All“, was Mustaine (zumindest bis jetzt) ein Dorn im Auge war und ihn dazu veranlasste, die Fluktuation der Megadeth-Musiker von Album zu Album noch weiter zu verstärken. (Halten wir hier kurz inne, um die 32 Musiker zu würdigen, die im Laufe der Jahre bei Megadeth gespielt haben und Mustaines Ego, Temperament und Perfektionismus ertragen mussten.) Im Laufe der Jahre erhielt Megadeth weitere Gold- und Platin-Auszeichnungen, einen Grammy und den Respekt von Metalheads auf der ganzen Welt, während sie gleichzeitig den „süßen Geschmack der Genugtuung“ verfolgten, um einen Satz aus „Ashes in Your Mouth“ zu zitieren. Aber keiner dieser Erfolge war ein Nummer-eins-Album, insbesondere angesichts einer allgegenwärtigen, wenn auch imaginären Rivalität.

Rivalität als Antrieb

Mustaine hatte während der Dreharbeiten zu „Some Kind of Monster“ (2004) die Gelegenheit, mindestens einem Mitglied von Metallica, dem Schlagzeuger Lars Ulrich, seine Beschwerden mitzuteilen. In der denkwürdigsten Szene des Films offenbart Mustaine seine Psyche und erklärt, dass er sich jedes Mal, wenn er Metallica im Radio hörte, immer noch fühlte, als hätte er es vermasselt.

„Es war schwer, Lars“, sagte er. „Es war schwer zu sehen, wie alles, was ihr macht und anfasst, zu Gold wird, und alles, was ich mache, nach hinten losgeht. Und ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die meinen Rückschlag als vollen Erfolg betrachten würden. Und bin ich glücklich damit, die Nummer zwei zu sein? Nein.“

„Fühle ich mich schuldig [dich gefeuert zu haben]? Äh, ja, das tue ich“, sagte Ulrich. „Aber gleichzeitig fällt es mir schwer zu verstehen, dass das Einzige, was du empfindest, wenn du auf die letzten 20 Jahre zurückblickst, mit Metallica zu tun hat.“

Es ist emotional, die Entfremdung zwischen den beiden alten Freunden zu beobachten, aber gleichzeitig spricht es auch für Mustaines einzigartigen Erfolg. Mustaine hätte heute kein eigenes Nummer-1-Album, wenn er nicht so hartnäckig gewesen wäre, und es ist plausibel, dass Metallica selbst nie die Nummer 1 geworden wäre, wenn sie sich an den laserfokussierten Thrash Metal gehalten hätten, den Megadeth perfektioniert hat.

Ein unverwechselbarer Sound

Aber auch abgesehen von „der Sache mit Metallica“ – und es ist erwähnenswert, dass sich Metallica und Mustaine in den letzten 15 Jahren einige Male versöhnt haben – hätte Dave Mustaine sich immer wie ein Champion fühlen sollen. Megadeth haben einen unverkennbaren Sound, der oft imitiert, aber nie kopiert wurde.

Er findet sich im sarkastischen Knurren von „Peace Sells“ („Ich wusste nicht, dass du überhaupt Gefühle hast“), in der Art und Weise, wie sich die Eröffnungsriffs von „Lucretia“ aus einer unheimlichen Elastizität zu einer straffen Bluesfigur entfalten, und in der Architektur der Aggression in der Fusion von Punk-Akkorden und Blues-Slides im Hauptriff von „Skin o’ My Teeth“.

„Hallo ich, triff mein wahres Ich“, spottete Mustaine in „Sweating Bullets“, aber das wahre Ich von Mustaine war immer da, auch wenn er es im Spiegel nicht sehen konnte. Für meine Ohren ist die Musik auf dem neuen Megadeth-Album eine Bestätigung für alles, was Mustaine geschaffen hat. Die rasanten Riffs von „Tipping Point“, die Bekenntnisse von „Hey God?!” („Manchmal fühle ich mich so unsicher, wenn ich allein durch diese Straßen gehe“, schnaubt Mustaine in dem Song) und schließlich Megadeths Interpretation von „Ride the Lightning“ fühlen sich alle wie die Zusammenfassung eines Vermächtnisses an, das für sich selbst sprechen sollte.

Leider kann niemand besser über Dave Mustaines Tugenden sprechen als Dave Mustaine selbst. Wenn „Megadeth“ also wirklich der Abschied der Band ist, dann weiß Mustaine zumindest, dass er dieses Mal unbestreitbar Gehör findet. Auf den lang ersehnten ersten Platz!