Metallica: James Hetfield bekommt Daumen hoch bei Unterwasser-Heiratsantrag

James Hetfield hat eine Hochzeit zu planen. Der Metallica-Frontmann nutzte Instagram, um seine Verlobung mit Adriana Gillett bekanntzugeben. Hetfield machte ihr den Antrag bei einem Tauchausflug – mit einem laminierten Schild, auf dem stand: „Willst du mich heiraten?“

Das Fragezeichen setzte er mit einem Smiley, und Gillett antwortete mit einem Daumen hoch. „Sie hat Ja gesagt!“, hieß es in der Bildunterschrift des Instagram-Posts. Gillett teilte dasselbe Bild auf ihrem eigenen Account – plus ein Bonusfoto mit einem Walhai. „Die BESTE Geburtstagsüberraschung“, schrieb sie. „Schwimmen mit Walhaien an Freitag dem 13. und dazu der einzigartigste, besonderste und romantischste Antrag, den sich eine Fische-Frau je hätte vorstellen können. In einem Meer voller Fische haben wir uns gegenseitig gefunden. Danke, Gott, dass du uns zusammengebracht hast.“

Für den Musiker wird die Verbindung mit Gillett seine zweite Ehe sein. Hetfield reichte 2022 die Scheidung von Francesca Hetfield ein, mit der er 25 Jahre verheiratet war. Das frühere Paar hat drei gemeinsame Kinder: Cali (27), Marcella (24) und Castor (25).

Residency in der Sphere

Neben der Hochzeitsplanung bereitet sich Hetfield auf eine ausgedehnte Residency in der Sphere in Las Vegas vor. Das Programm „Life Burns Faster“ umfasst 24 Abende von Oktober 2026 bis März 2027. „Wir sind unglaublich dankbar für eure überwältigende Resonanz auf unsere bevorstehende Life-Burns-Faster-Residency in der Sphere in Las Vegas“, schrieb Metallica auf Instagram. „Wir sind absolut sprachlos und können es kaum fassen, dass wir dort 24 grandiose Abende auf der Bühne stehen werden – alles dank euch und einer rekordverdächtigen Woche.“

Drummer Lars Ulrich erklärte: „Diese Residency gibt uns die Möglichkeit, neu zu definieren, wie wir mit unseren Fans live interagieren. Wir können es kaum erwarten, das in sechs Monaten mit der Welt zu teilen – und sind verdammt nochmal heiß darauf, das auf ein neues Level zu heben!“