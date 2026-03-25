New-Found-Glory-Gitarrist Chad Gilbert ließ letzten Monat drei Hirntumore entfernen

New-Found-Glory-Gitarrist Chad Gilbert hat enthüllt, dass er letzten Monat erfolgreich operiert wurde, um drei Tumore aus seinem Gehirn entfernen zu lassen.

Gilbert schilderte die Ereignisse in einem Instagram-Post vom Montag, in dem er schrieb, seine „Genesung sei zeitweise holprig gewesen“, aber er fühle sich „jetzt viel besser und werde von Tag zu Tag stärker“.

Im Februar, so Gilbert, spielte er gerade eine Show in Nashville, als er bemerkte, dass er „Schwierigkeiten hatte, die Bewegungen“ seiner linken Hand zu kontrollieren, während sein linkes Bein „immer schwächer wurde“ und er dadurch stolperte und manchmal hinfiel. Ein paar Tage später ließ er einen CT-Scan machen, der die drei neuen Hirntumore aufdeckte.

Operation und Erholung

Gilbert – der im Laufe der Jahre mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte – wurde am 27. Februar operiert und erholt sich seitdem im Krankenhaus. (Sein Instagram-Post enthielt eine Reihe von Fotos aus seinem Krankenhausaufenthalt.) Um seinen Zustand zu erklären, zitierte Gilbert seinen Strahlenonkologen: „Das ist kein tödlicher Schlag und nicht das Ende Ihrer Geschichte, sondern nur der Beginn eines neuen Kapitels.“

Der Gitarrist fuhr fort: „Dankbar für alle, die sich bei mir gemeldet und meiner Familie während dieser langen und schwierigen Zeit geholfen haben. Kann mein Handy noch nicht viel benutzen und muss viele Nachrichten nachholen. Mehr Geschichten kommen, wenn mein Gehirn wieder richtig funktioniert. Ich liebe euch alle und freue mich darauf, mehr Musik und Spaß mit euch zu teilen, wenn wir da rausgekommen sind.“

Gilbert hatte Anfang der 2010er Jahre einige Berührungspunkte mit dem Thema Krebs – unter anderem ließ er einen Teil seiner Schilddrüse entfernen, nachdem Ärzte verdächtige Zellen entdeckt hatten. (Es wurde kein Krebs gefunden.) Im Jahr 2021 wurde bei ihm jedoch ein metastasierendes Phäochromozytom diagnostiziert, eine seltene Form von Nebennierenkrebs, die sich schließlich auf seine Wirbelsäule und Lungen ausbreitete.

Langer Kampf gegen den Krebs

Im darauffolgenden Jahr verkündete er, krebsfrei zu sein (nachdem ihm die Hälfte einer Leber, eine Gallenblase und eine Nebenniere entfernt worden waren); doch nur wenige Monate später wurde er erneut operiert, um einen Tumor in seiner Wirbelsäule zu entfernen. Letztes Jahr gab Gilbert bekannt, eine neue Runde Strahlenbehandlungen zu durchlaufen, nachdem seine Ärzte einen „kleinen Fleck“ in seinem Rücken gefunden hatten.