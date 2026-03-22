Schauspielerin Amanda Peet gibt Brustkrebs-Diagnose bekannt

Schauspielerin Amanda Peet hat öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde – in einem Essay, den sie über den Tod ihrer Eltern geschrieben hat.

In „My Season of Ativan“, am Samstag im „New Yorker“ erschienen, schildert Peet, wie sie ihre Diagnose kurz vor dem Labor Day letzten Jahres erhielt – zu einem Zeitpunkt, als beide Elternteile auf entgegengesetzten Küsten in Hospizpflege lagen.

„Man hat mir viele Jahre lang gesagt, ich hätte ‚dichte‘ und ‚aktive‘ Brüste – nicht als Kompliment, sondern als Warnung, dass sie engmaschig überwacht werden müssen“, schrieb Peet. „Ich ging alle sechs Monate zur Kontrolluntersuchung zu einer Brustchirurgin. Am Freitag vor dem Labor Day kam ich zu dem, was ich für einen Routine-Scan hielt. Dr. K. plauderte normalerweise mit mir, während sie mich untersuchte – diesmal schwieg sie. Sie sagte mir, dass ihr etwas am Ultraschall nicht gefiel, und wollte eine Biopsie durchführen. Nach dem Eingriff meinte sie, sie werde die Probe persönlich ins Cedars-Sinai bringen und sie direkt an die Pathologie übergeben. Da wusste ich es.“

Diagnose kommt in Wellen

Peet schrieb, dass ein erster Test einen kleinen Tumor ergab, woraufhin ein MRT und weitere Untersuchungen nötig wurden, um ihren Rezeptorstatus zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Schauspielerin aus „Your Friends & Neighbors“ hormonrezeptorpositiv und HER2-negativ war – beides günstigere Voraussetzungen für die Behandlung.

„Man hätte meinen können, ich hätte gerade Ecstasy genommen“, schrieb Peet. „Ich war glücklicher als vor der Diagnose, als ich noch ein ganz normaler Mensch ohne Krebs war. Aber nach ungefähr zehn Minuten fiel mir ein, dass ich immer noch das MRT brauchte, und ich fiel zurück in blanke Panik … Mir wurde klar: Eine Krebsdiagnose kommt in kleinen Dosen.“

Das anschließende MRT brachte eine zweite Masse in derselben Brust zum Vorschein, was zu einer „qualvollen“ Biopsie führte. „Als ich ging, sagte mir der Arzt, es stehe 50:50, ob weiterer Krebs vorhanden sei“, schrieb Peet.

Lumpektomie statt Mastektomie

Zum Glück stellte sich heraus: „Zwei Tage später erfuhren wir, dass die zweite Masse gutartig war und ich nur eine Lumpektomie und Bestrahlung benötigen würde, keine doppelte Mastektomie oder Chemotherapie“, schrieb Peet und ergänzte, sie habe sich im Stadium I befunden.

Nach ihrer Strahlentherapie zeigte ein Scan im Januar dieses Jahres keinen Befund mehr; kurz darauf begann Peet, die Beerdigung ihrer Mutter zu organisieren. Ihr Vater war 2025 während des Krebsdramas gestorben. „Sobald der Leichnam meines Vaters außer Sichtweite war, konnte ich mich wieder frei um meine eigene Panik wegen des Krebses kümmern“, schrieb Peet.