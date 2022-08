New Kids On The Block: Jonathan Knight hat seinen Lebensgefährten geheiratet

Jonathan Knight, Mitglied der nicht mehr so ganz jungenhaften Boyband New Kids On The Block, hat geheiratet. Wie der 53-Jährige im Interview mit dem US-amerikanischen Magazin „Entertainment Weekly“ erklärte, haben sein Partner Harley Rodriguez und er das Ehegelübde abgelegt. Empfehlung der Redaktion Winnetou-Debatte: „Hitler und Himmler waren große Karl-May-Fans“

Als Reporterin Lauren Zima ihn im Interview auf seinen Ring ansprach und fragte, ob die beiden tatsächlich geheiratet hätten, meinte Knight kurz und knapp: „Das haben wir. Aber jeder hat einfach angenommen, dass wir verheiratet sind, also sage ich nie ja oder nein, weil ich nicht lügen will.“ Wann die Hochzeit stattfand, verriet Knight nicht. Eine große Feier konnte aufgrund der grassierenden Covid-19-Pandemie nicht stattfinden. „Das kommt noch“, verspricht er. Knight und sein heutiger Ehemann sind seit 2008 ein Paar. Auf seiner Instagram-Seite hat der Musiker seinen Namen auf Jonathan Knight-Rodriguez geändert.

Neben seiner Musikkarriere hat sich Knight auch ein zweites Standbein als TV-Star aufgebaut. Auf „HGTV“ moderiert er die Serie „Farmhouse Fixer“, in der er alte Bauernhäuser restauriert. „Ich werde bald 54, und ich hätte in meinen Zwanzigern nie gedacht, dass ich mit 54 immer noch mit den New Kids auf Tournee sein würde und eine erfolgreiche Fernsehsendung auf HGTV haben würde“, freut sich Knight.

New Kids on the Block, auch als NKOTB bekannt, wurden 1984 gegründet und waren bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1994 eine der ersten bekannten Boygroups. Seit 2008 ist die Gruppe, der auch Jonathans Bruder Jordan Knight angehört, wieder aktiv.