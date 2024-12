Paula Abdul und der ehemalige Produzent von American Idol Nigel Lythgoe haben ein Jahr nach ihrer ersten Klage wegen sexueller Übergriffe eine private Einigung erzielt, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die ROLLING STONE vorliegen.

Finanzielle Einzelheiten der Einigung wurden in den Gerichtsdokumenten nicht bekannt gegeben. In einer Erklärung gegenüber ROLLING STONE sagte Abdul, sie sei „dankbar, dass dieses Kapitel erfolgreich abgeschlossen wurde und ich es nun hinter mir lassen kann“.

„Dies war ein langer und harter persönlicher Kampf“, sagte Abdul. „Ich hoffe, dass meine Erfahrung anderen Frauen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, als Inspiration dienen kann, ihre eigenen Herausforderungen mit Würde und Respekt zu meistern, damit auch sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen können.“

Lythgoe: „Ich kenne die Wahrheit“

Wie Lythgoe in einer Erklärung sagte: „Wir leben in einer beunruhigenden Zeit, in der eine Person automatisch als schuldig gilt, bis ihre Unschuld bewiesen ist, ein Prozess, der Jahre dauern kann“, sagte er. „Deshalb bin ich wie Paula froh, dass ich das hinter mir lassen kann. Ich kenne die Wahrheit und das gibt mir großen Trost.“

Abdul verklagte Lythgoe Ende 2023 und behauptete, Lythgoe habe sie während der Dreharbeiten zu einer der ersten Staffeln von „American Idol“ in den frühen 2000er Jahren angegriffen, dann erneut im Jahr 2014, als sie Jurorin bei „So You Think You Can Dance“ war. Sie verklagte auch die Produktionsfirmen von „American Idol“ und „So You Think You Can Dance“, einigte sich jedoch im April mit ihnen. Und Abdul behauptete, Lythgoe habe sie beim ersten Vorfall in einem Hotelaufzug angegriffen und „Abdul gegen die Wand gedrückt, dann ihre Genitalien und Brüste betatscht und begonnen, ihr seine Zunge in den Hals zu schieben“.

Der zweite Angriff, so behauptete sie, ereignete sich in seinem Haus. Sie behauptete, sie sei in dem Glauben an dem Abendessen teilgenommen zu haben, es handele sich um eine „geschäftliche Einladung“. „Lythgoe zwang sich auf Abdul, während sie auf seiner Couch saß, und versuchte, sie zu küssen, während er verkündete, dass die beiden ein hervorragendes ‚Power Couple‘ abgeben würden“, so die Klage. Lythgoe bestritt die Vorwürfe vehement und bezeichnete sie als „Verleumdungskampagne“.

„Behauptungen sind falsch“

„Zu sagen, dass ich schockiert und traurig über die Anschuldigungen bin, die Paula Abdul gegen mich erhoben hat, ist eine maßlose Untertreibung“, sagte er in der damaligen Erklärung. „Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen Paula und ich uns als liebe – und völlig platonische – Freunde und Kollegen nahe. Gestern jedoch habe ich aus heiterem Himmel in der Presse von diesen Behauptungen erfahren, und ich möchte eines klarstellen: Sie sind nicht nur falsch, sondern beleidigen mich zutiefst und alles, wofür ich stehe.“

Vier weitere Jane Does

Seit Abdul Lythgoe zum ersten Mal verklagt hat, meldeten sich vier weitere Frauen anonym als Jane Does mit Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs. Zwei Frauen, die in der Fernsehsendung „All American Girl“ auftraten, verklagten Lythgoe im Januar, eine dritte im Februar wegen des Vorwurfs, er habe sie 2016 in einem Auto sexuell missbraucht, während eine vierte im März behauptete, er habe sie 2018 in seinem Haus sexuell missbraucht.

Lythgoe wurde im Juli von der Klage der Teilnehmerinnen des Wettbewerbs „All American Girl“ freigesprochen. „Heute war ein guter Tag“, sagte er damals in einer Erklärung. „Wir haben immer gesagt, dass diese Behauptungen unbegründet sind, und jetzt hat das Gericht dem zugestimmt. Ich hoffe und erwarte, dass dies der erste von vielen ähnlichen Siegen sein wird, während ich weiter darum kämpfe, meinen Namen reinzuwaschen.“