Niall Horan erinnert sich an den besonderen Moment hinter der Single „Dinner Party“

Niall Horan hat „Dinner Party“ veröffentlicht, die erste Single seines kommenden Albums gleichen Namens. Das frühere One-Direction-Mitglied schrieb den Track gemeinsam mit John Ryan, Jamie Scott, Afterhrs und Julian Bunetta.

Die intime, akustische Nummer schildert eine Begegnung auf einer Dinnerparty, die ein einmaliges Gefühl der Verbundenheit auslöst. „Knives, forks/ And things I’ve never felt before“, singt Horan. „Crashing lights/ When you first saw me/ Yeah, I met you at a dinner party/ Chandeliers, 2 a.m. coffee/ Yeah, I met you at a dinner party.“

„Dinner Party“, Horans viertes Soloalbum, erscheint am 5. Juni über Capitol Records. Das Album wurde von Julian Bunetta und John Ryan, Horans langjährigen Mitarbeitern, als Executive Producer betreut. Zu den Co-Autoren zählen Afterhrs, Amy Allen, Ian Franzino, Andrew Haas, Steph Jones, Rocky Block und Joel Little.

Ein Dankeschön an die Vergangenheit

„‚Dinner Party‘ ist ein Dankeschön an die Vergangenheit und ein Hallo an die Gegenwart – es geht um die großen Momente im Leben und die kleinen, manchmal chaotischen Zwischenmomente, aus denen sie sich eigentlich zusammensetzen“, erklärte Horan in einem Statement. „Ein Großteil des Albums erkundet diesen Kampf zwischen dem Verlieben und der Angst, jemanden zu verlieren – und wie genau dieses Risiko eigentlich das Beste daran ist. Liebe, Intimität, Angst, Verlust, Hoffnung, Träume – alles zusammen, quer durch das Album.“

In einem Radio-Interview mit „Capital Breakfast“ verriet Horan, dass er „Dinner Party“ nach dem Kennenlernen seiner langjährigen Freundin geschrieben habe. „Das war der Song, bei dem ich dachte: ‚Okay, hier fängt das Album an’“, sagte er. „Denn meine Beziehung begann in der Nacht, um die es in diesem Song geht. Und mir wurde klar, dass diese Dinnerparty zu etwas viel Größerem geworden ist als nur ein Abend mit ein paar Drinks und gutem Essen. Sie ist zu den letzten sechs Jahren meines Lebens geworden – und hoffentlich zum Rest davon. Das hat mir dann erlaubt, Songs über all die Momente dieser Beziehung zu schreiben.“