Todesursache: Woran verstarb Liam Payne, Mitglied von One Direction?

Liam Payne, der als Mitglied von One Direction berühmt wurde, ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Am Mittwoch bestätigte der Sicherheitssekretär der Stadt Buenos Aires, David Kraventz, gegenüber Rolling Stone, dass der britische Sänger nach einem Sturz aus dem dritten Stock des CasaSur Palmero Hotels in Buenos Aires, Argentinien, verstarb. Die Todesursache wurde noch nicht bestätigt.

Die städtische medizinische Notrufzentrale SAME bestätigte Paynes Tod auch gegenüber dem argentinischen Büro von Rolling Stone. SAME-Direktor Alberto Crescenti teilte der lokalen Presse mit, dass der Künstler aus „etwa 13 oder 14 Metern Höhe“ gefallen sei und dass Payne „schwere Verletzungen erlitten habe“.

Anfang des Monats wurde Payne in der Movistar Arena in Buenos Aires gesichtet, wo sein One-Direction-Bandkollege Niall Horan auftrat und er mit Fans Fotos machte. Die beiden One-Direction-Mitglieder trafen dort auch wieder aufeinander. „Es ist schon eine Weile her, dass Niall und ich miteinander gesprochen haben. Wir haben viel zu besprechen“, sagte er in einem Snapchat-Video, bevor er nach Argentinien reiste. „Und ich würde gerne ein paar Dinge mit dem Jungen klären. Keine schlechte Stimmung oder so etwas. Aber wir müssen einfach reden.“

Anführer der Gruppe

Payne wurde am 29. August 1993 in Wolverhampton, England, geboren. Im Alter von 14 Jahren nahm er 2008 an einem Vorsingen für The X-Factor teil, wo er als Solist eine Coverversion von Frank Sinatras „Fly Me to the Moon“ sang. Als X-Factor 2010 ausgestrahlt wurde, wurde er in eine Gruppe mit Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik aufgenommen.

Die fünfköpfige Band trat als Gruppe an, nachdem sie von Simon Cowell und X-Factor-Jurorin Nicole Scherzinger gegründet worden war. In einem 2022 veröffentlichten Video über die Gründung schlug Scherzinger vor, dass Payne „eigentlich vielleicht der Anführer sein könnte“, sagte sie. „Sie sind wie kleine Sterne. Man kann kleine Sterne nicht loswerden, also setzt man sie alle zusammen.“

Eine der meistverkauften Boybands aller Zeiten

One Direction sollte zu einer der meistverkauften Boybands aller Zeiten werden und veröffentlichte 2011 das Album „Up All Night“, 2012 „Take Me Home“, 2013 „Midnight Memories“, 2014 „Four“ als Quintett und 2015 nach Maliks Ausstieg „Made in the A.M.“. Zu den größten Hits der Band gehören „What Makes You Beautiful“ aus dem Jahr 2011, „Story of My Life“ aus dem Jahr 2013 und „Night Changes“ und „Steal My Girl“ aus dem Jahr 2014.

Die Band war Headliner von vier großen Tourneen, darunter ihre letzte Tour als Quartett mit dem Titel „On the Road Again“, bei der Styles, Horan, Payne und Tomlinson 77 Stadion-Shows spielten und mehr als 2 Millionen Tickets verkauften.

Nach der Veröffentlichung von „Made in the A.M.“ legte One Direction 2016 eine Pause ein und jedes Mitglied startete eine Solokarriere. Im Jahr 2017 veröffentlichte Payne seine von Ed Sheeran geschriebene Single „Strip That Down“, die Platz 10 der Billboard Hot 100 erreichte. Sie war 2019 auf seinem Debüt-Soloalbum LP1 zu hören. Während seiner Solokarriere veröffentlichte er auch Kooperationen mit J Balvin, French Montana, Dixie D’Amelio und A Boogie Wit da Hoodie.

Payne kehrte Anfang dieses Jahres mit „Teardrops“, das er gemeinsam mit JC Chasez von ‚NSYNC geschrieben hatte, zu seinen Solo-Veröffentlichungen zurück. „In ‚Teardrops‘ geht es um die Verletzlichkeit von Herzschmerz und die Herausforderung, diese Momente zu überwinden“, sagte er in einer damaligen Erklärung und kündigte an, dass in diesem Jahr noch „mehr kommen“ werde.

„Teardrops“ – Liam Payne:

Payne hat einen siebenjährigen Sohn namens Bear Gray mit seiner Kollegin Cheryl Cole, von der er sich 2018 trennte. 2020 sagte er „People“, dass er schon immer „ein junger Vater“ sein wollte und dass es „viel Zeit in Anspruch nahm, als Vater Fuß zu fassen“.

Payne hatte zuvor über seine Kämpfe mit Drogenmissbrauch gesprochen. Letztes Jahr war er in Logan Pauls Podcast „Impaulsive“ zu Gast und gab bekannt, dass er sich nach einigen Kommentaren, die er über die Gründung von One Direction um ihn herum abgegeben hatte, für 100 Tage in ein Behandlungsprogramm für Nüchternheit begeben hatte.

„Meine eigene Frustration über meine eigene Karriere und wo ich gelandet bin, habe ich auf alle anderen geschossen, was falsch ist. Natürlich möchte ich mich dafür entschuldigen, in erster Linie, denn das bin definitiv nicht ich“, teilte er in dem achtminütigen Video mit. „Eine der größten Bemerkungen, die ich gemacht habe, war über die One-Direction-Sache … und in diesem Moment ging es mir wohl mehr als alles andere um Selbstschutz. Der Rest der Jungs hat wirklich zu mir gehalten, als ich sie am meisten brauchte, sie kamen mir irgendwie zu Hilfe.“