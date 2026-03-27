Zayn blickt auf vergangene Intimität zurück – R&B-Single „Sideways“

Zayn hat eine neue Single veröffentlicht: „Sideways“. Die intime R&B-Nummer ist die neueste Auskopplung aus dem kommenden Album „Konnakol“, das am 17. April via Mercury Records erscheint.

In dem Track blickt Zayn auf eine verlorene Liebe zurück. „I miss lookin‘ at you sideways/ face-to-face with your lips on mine“, singt er. „And our legs on the pillowcase/ sideways, late at night with your love lying next to mine.“

„Konnakol“ folgt auf „Room Under The Stairs“, das 2024 erschienene, auf die Essenz reduzierte Album, das Zayn gemeinsam mit Kollaborateur Dave Cobb aufgenommen hat. Vergangenen Monat veröffentlichte er bereits die emotionale Leadsingle „Die For Me“. Das Album wurde von Zayn zusammen mit Malay co-produziert, mit dem er zuvor schon an „Mind Of Mine“ und „Icarus Falls“ gearbeitet hatte.

Was „Konnakol“ bedeutet

„Konnakol bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung die Kunst, mit der Stimme perkussive Klänge zu erzeugen – doch was es für mich bedeutet, liegt an einem viel tieferen Ort. Es ist ein Klang, der das Nachhallen einer Zeit trägt, bevor Worte existierten“, erklärte Zayn in einem Statement. „Ich habe mein Erbe schon immer als Inspirationsquelle genutzt, seit ich begann, meine eigene Musik zu machen. Dieses Album ist eine Weiterentwicklung dieses Verständnisses – ich weiß heute mehr denn je, wer ich bin, woher ich komme und wohin ich gehen will.“

Zur Unterstützung des Albums wird Zayn auf eine große „Konnakol“-Tour gehen. Die weltweite Konzertreihe mit 31 Terminen beginnt am 12. Mai in Manchester/England, in der AO Arena und führt ihn in Städte wie London, Los Angeles, Mexiko-Stadt und São Paulo. Abschluss ist am 20. November in Miami im Kaseya Center.

One Direction – wer macht was?

Zayn ist damit einer von mehreren ehemaligen One-Direction-Mitgliedern, die in diesem Jahr neue Musik veröffentlichen. Im Januar stellte Louis Tomlinson sein neues Album „How Did I Get Here?“ vor, das die Single „Imposter“ enthält. Der Umtriebigste, Harry Styles, brachte Anfang des Monats sein neues Soloalbum „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ heraus und trat zum Promotion-Auftakt unter anderem bei „Saturday Night Live“ auf.