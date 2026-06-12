Niall Horan hätte beim Wembley-Konzert fast den Text von „Steal Your Girl“ vergessen: „Diese Strophe hab ich noch nie gesungen“

Niall Horan stand vor 80.000 Fans im Londoner Wembley Stadium und wollte gerade eine Soloversion von „Steal Your Girl“ anstimmen, als ihm schlagartig klar wurde, dass er mit den One-Direction-Texten vielleicht doch nicht so vertraut war wie gedacht. Auf der Studioversion des Tracks von 2014 singt er nur ein paar Zeilen – eine Tatsache, die ihn letztes Wochenende kurz ins Grübeln brachte, als er den Song beim Capital FM Summertime Ball als Headliner performen wollte.

„Oh Mist, ich sollte den Text jetzt besser nicht vergessen“

Seinen Beinahe-Blackout gestand Horan bei einem Auftritt in der „Tonight Show With Jimmy Fallon“. Gleich zu Beginn des Gesprächs fragte der Moderator: „Sie haben One-Direction-Songs schon gespielt, aber wie fühlt es sich an, den ganzen Song alleine zu singen?“

„Das ist so lustig, dass Sie das sagen, denn ich dachte genau das, während ich sang – buchstäblich während ich die erste Strophe sang, dachte ich: ‚Diese Strophe hab ich noch nie gesungen’“, gab Horan zu. „Ich habe immer nur meinen Part gesungen, also glaube ich nicht, dass ich diese Strophen je zuvor gesungen habe“, sagte er. „Und da stand ich vor 80.000 Leuten und dachte: ‚Oh Mist, ich sollte den Text jetzt besser nicht vergessen.’“

Directioners als Sicherheitsnetz

Am Ende waren Horans 1D-Erinnerungen aber doch noch abrufbar, und er schaffte es, sich an alle Textzeilen der Strophen zu erinnern, die ursprünglich von Zayn Malik und dem verstorbenen Liam Payne gesungen wurden. Außerdem wusste er, dass die treuen Directioners ihm zur Seite gesprungen wären, falls er den Text doch vergessen hätte. „Ehrlich gesagt, selbst wenn – die hätten es wahrscheinlich einfach mitgesungen“, sagte er.