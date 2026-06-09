Niall Horans neues Album „Dinner Party“: Jetzt auf Vinyl gewinnen

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Niall Horan hat am 5. Juni sein neues Album „Dinner Party“ veröffentlicht, mit dem er im Herbst auf Tour geht. Dabei spielt er auch vier Konzerte in Deutschland: am 7. Oktober in Hamburg, am 8. Oktober in Berlin, am 13. Oktober in Köln und am 31. Oktober in München. Zur Feier des Albumreleases verlost der ROLLING STONE drei Vinyl-Versionen des neuen Albums.

Eine denkwürdige Dinnerparty

Der Name des Albums stammt von seiner Lead-Single: „Dinner Party“ handelt von dem Abend, an dem Horan seine Freundin kennenlernte – ein Abendessen mit Freunden bei sich zu Hause. Das Album eröffnet damit einen intimen Einblick in das Leben des Sängers. Noch verletzlicher ist der letzte Song auf der Platte: In „End of an Era“ verarbeitet das ehemalige One-Direction-Mitglied den Tod seines früheren Bandkollegen Liam Payne. Horan bietet seinen Fans so die Möglichkeit, gemeinsam mit ihm um den Verlust zu trauern.

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Eine Achterbahn der Gefühle

„Dinner Party“ springt zwischen den Stimmungen: mal emotional und ruhig, dann irisch-folkig wie in „Die if I Don’t“. Dann der Bruch mit gutgelaunten Pop-Songs wie „Boys are Fun“, die an unbeschwerte Boyband-Tage erinnern. Horan sagte im Interview mit dem ROLLING STONE, er sei das neue Album eher wie eine Live-Setlist angegangen als eine klassische Tracklist. So steigt und fällt die Gefühls-Achterbahn mit jedem Song.

Wie ein Livealbum

„Dinner Party“ ist Niall Horans viertes Solo-Album. Es zeigt die Erfahrenheit des Künstlers, der für dieses Projekt das Gefühl eines Live-Konzerts vermitteln wollte: Die Melodien der Songs improvisierte er, während er mit einer Band drauflosspielte. So wollte er, dass das Album direkt in den Ohren seiner Fans lebendig wird – nicht erst auf der Bühne. Das und mehr, verrät Horan uns im Interview:

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Wer eine der drei Vinyl-Versionen des Albums „Dinner Party“ gewinnen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit Name, Adresse und Telefonnummer. Als Betreff bitte „Dinner Party“ angeben. Einsendeschluss: 22.6.26. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.