Garbage Tour 2026: Zwei Deutschland-Konzerte in Hamburg und Mainz

Garbage haben ihren Tourplan für 2026 erweitert und zusätzliche Konzerte in Europa bestätigt. Für zwei Auftritte kommen sie auch nach Deutschland. ROLLING STONE präsentiert.

Die neuen Europa-Termine ergänzen die bereits angekündigte UK-Tour der Band, die gemeinsam mit Skunk Anansie mehrere Open-Air-Shows im Vereinigten Königreich umfasst. Darüber hinaus wird die schottisch-amerikanische Formation im kommenden Jahr in sieben weiteren europäischen Städten auftreten. Dabei wird ihr neues Album „Let All That We Imagine Be The Light“, veröffentlicht im Mai 2025, im Fokus stehen. Auch Deutschland steht auf dem Tourplan: Im Juni 2026 sind zwei Konzerte in Hamburg und Mainz geplant.

Alternative-Rock-Ikonen seit den 1990ern

Seit 1993 sind Garbage musikalisch aktiv. Die Band um Sängerin Shirley Manson verbindet Rock, Elektronik und Pop mit gesellschaftspolitischen Texten. Bekannt wurde die Band mit ihrem Debutalbum „Garbage“ (1995), das mit Songs wie „Stupid Girl“ und „Only Happy When It Rains“ internationale Aufmerksamkeit erhielt. Gemeinsam mit Produzent und Schlagzeuger Butch Vig sowie Duke Erikson und Steve Marker hat sich Garbage früh eine eigenständige Rolle innerhalb der internationalen Rocklandschaft erarbeitet.

Tickets für 62,50€

Der allgemeine Ticketverkauf für die neu angekündigten Europa Shows hat über die Webseite des Veranstalters bereits begonnen. Bei der Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH sind die Karten für 62,50 € erhältlich. Der Verkauf auf anderen Ticketplattformen wie Eventim und Ticketmaster beginnt in Kürze. Für einige der zuvor bestätigten UK-Termine sind ebenfalls noch Karten erhältlich.

Garbage kündigten auf Instagram die neuesten Tour-Termine an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Garbage live: Die Europa-Termine 2026

30. Mai 2026 – Warschau, Progresja

08. Juni 2026 – Wien, Arena Open Air

09. Juni 2026 – Prag, Lucerna Great Hall

11. Juni 2026 – Hamburg, Stadtpark Open Air – präsentiert von ROLLING STONE

14. Juni 2026 – Utrecht, TivoliVredenburg

27. Juni 2026 – Mainz, Zitadelle – präsentiert von ROLLING STONE

17. Juli 2026 – Belfast, Waterfront Theater

Album Tour auch 2025 und Statement-Auftritt in Sydney

„Let All That We Imagine Be The Light“ ist das achte Studioalbum von Garbage. Unmittelbar nach der Veröffentlichung ging die Band bereits 2025 auf Tour und präsentierte das neue Material erstmals live im Rahmen einer Konzertreise durch Neuseeland und Australien. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Auftritt im Sydney Opera House, der am 14. Dezember kurz nach einem tödlichen antisemitischen Anschlag am Bondi Beach stattfand. Während des Konzerts wandte sich Shirley Manson mehrfach direkt an das Publikum und sprach über die zunehmende Eskalation von Intoleranz und Gewalt weltweit.