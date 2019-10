Vor wenigen Tagen kündigte Nick Cave überraschend an, dass das neue Album mit den Bad Seeds bereits in dieser Woche herauskommen wird. Am Donnerstagabend (03. Oktober) feierte „Ghosteen“ Premiere auf YouTube. Seit Freitag (04. Oktober) kann es im Stream angehört oder als Download erworben werden. Ab dem 8. November steht die Platte als Vinyl und CD in den Regalen.

Über die neuen Songs sagte der Sänger während einer Veranstaltung in Melbourne Anfang des Jahres, dass er „sehr, sehr begeistert davon“ sei. Bereits im September bestätigte Caves Frau Suzie Bick, dass die Band in Los Angeles an neuem Material arbeitet. „Einige seiner Lieder kommen ihm nachts in seinen Fieberträumen“, sagte sie damals. „Es sind seine Fieberlieder.“

Dear Joe,

You can expect a new album next week.

It is called Ghosteen.

It is a double album.

Part 1 comprises of eight songs.

The Spinning Song

Bright Horses

Waiting For You

Night Raid

Sun Forest

Galleon Ship

Ghosteen Speaks

Leviathan

Part 2 consists of two long songs, linked by a spoken word piece.

Ghosteen

Fireflies

Hollywood

The songs on the first album are the children.

The songs on the second album are their parents.

Ghosteen is a migrating spirit.

Love, Nick