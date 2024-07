Nick Cave hat sich in einem neuen Interview über den Prozess des Songschreibens geäußert – zumindest für ein sei es „ein verdammter Albtraum“.

Gegenüber dem „Mojo“-Magazin gab der Musiker zu, dass es auch nach so vielen Jahren im Musikbusiness noch immer eine Herausforderung für ihn sei – das Schreiben von Songs schiebe er daher, so gut es eben geht, auf. „Ich mag es nicht, Songs zu schreiben. Einen Song zu schreiben ist ein zutiefst geheimnisvoller, abstrakter, angstbesetzter Prozess, der einfach keinen Spaß macht. Mit dem Kind herumzuspielen ist in Ordnung, aber das Kind herauszuholen, ist ein verdammter Albtraum. Also schiebe ich es auf, bis ich es nicht mehr aufschieben kann.“

Nick Cave: Die Qualen lohnen sich

Im Interview sprach Nick Cave auch über sein von Kritikern gelobtes Album „Ghosteen“. Hierüber schrieb ROLLING STONE: „Das 18. Studioalbum von Nick Cave And The Bad Seeds ist so etwas wie die große Schwester von „Skeleton Tree“. Lichtgeflutete, erhabene, geradezu kosmische Songs. Vielleicht die schönsten im Werk des sinistren Melancholikers.“ Das Album sei von seinem 2015 verstorbenen Sohn Arthur inspiriert. Über die Entstehung des Albums sagte Cave nun: „Ich bin froh, dass es existiert, aber es war eine schmerzhafte Angelegenheit, es zu machen. Ich hasse es, wenn Bands darüber reden, wie schmerzhaft es ist, eine Platte zu machen, weil ich ihnen nicht glaube. Aber ,Ghosteen‘ hatte mit Sicherheit seine Qualen, und ich würde das nicht wiederholen wollen.“

Das 18. Studioalbum von Nick Cave and The Bad Seeds erscheint am 30. August – es wird „Wild God“ heißen. Am 30. Mai erschien bereits die neue Single „Frogs“. Frösche sind in dem Song tatsächlich Programm, so besingt Nick Cave eine romantische Szene, in der die Amphibien im Sonntagsregen herumspringen und Gott anbeten. „Die schiere Ausgelassenheit eines Songs wie ‚Frogs‘ zaubert einfach ein verdammt breites Grinsen auf mein Gesicht“, sagt Cave in einer Pressemitteilung. Die Band lieferte zum Release auch ein Lyric-Video mit – natürlich in Froschgrün.