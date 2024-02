Nick Cave und Warren Ellis vertonen das Leben von Amy Winehouse

„Back To Black“, der biographische Film über Leben und Sterben der Jahrhundertsängerin Amy Winehouse, gehört zu den Filmen, auf die man in diesem Jahr hinfiebert. Nun wurde bekannt, dass das Biopic einen Soundtrack von Nick Cave und Warren Ellis bekommen hat.

Der Sänger und sein längst wichtigster musikalischer Wegbegleiter der letzten 30 Jahre haben in der Vergangenheit schon öfter für das Schreiben von Filmmusik zusammengearbeitet, darunter sind eindringliche Stücke für die düsteren Filme „The Proposition“ und „The Road“, die Marilyn-Monroe-Erinnerung „Blonde“ sowie einige Dokumentarfilme.

„Fifty Shades Of Grey“-Regisseurin Sam Taylor-Johnson, die vor ihrer Arbeit für die große Leinwand bereits als Künstlerin arbeitete, ist angetan von der Arbeit Caves und Ellis‘. Dem britischen „Guardian“ sagte sie:

„Nick und Warren waren die einzigen Musiker, die mir für ‚Back To Black‘ in den Sinn kamen. Im Laufe der Jahre habe ich mir alles angehört, was die beiden komponiert haben, und mich danach gesehnt, mit ihnen zu arbeiten. Ihre Sensibilität und ihr Verständnis für diese Geschichte haben zu einer zutiefst bewegenden Filmmusik geführt.“

Wer spielt Amy Winehouse im Biopic „Back To Black“?

Vertrauensvolle Kooperation wird für das Projekt groß geschrieben: Das Drehbuch für „Back To Black“ stammt von Matt Greenhalgh, der auch das Script für Taylor-Johnsons Lennon-Film „Nowhere Boy“ schrieb. Winehouse wird in dem Film von Marisa Abela dargestellt. Sie wurde mit der HBO-Serie „Industry“ bekannt und war zuletzt auch in „Barbie“ zu sehen.

Im Zentrum des Films steht der Aufstieg der Sängerin zu einem Popstar, aber auch ihre starken Suchtprobleme und die komplizierte Beziehung mit Ehemann Blake Fielder-Civil (gespielt von Jack O’Connell) wird geschildert. Ein erster Trailer ist bereits zu sehen. Der Film startet am 18. April in den deutschen Kinos.

Amy Winehouse wurde am 23. Juli 2011 tot aufgefunden. Die 27-Jährige war an einer Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille im Blut verstorben. In ihrer kurzen Karriere hatte sie mehr als 30 Millionen Platten verkauft und auch noch mehr als zehn Jahre nach ihrem Tod werden ihre Songs über 80 Millionen Mal im Monat gestreamt.