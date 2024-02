„Back to Black“: Offizieller Trailer zum Amy-Winehouse-Biopic ist da

Das Biopic „Back to Black“ über Amy Winehouse kommt bald in die Kinos. Jetzt ist der offizielle Trailer zum Film über die britische Soul-Sängerin veröffentlicht worden.

In Sam Taylor-Johnsons („Fifty Shades of Grey“) „Back To Black“ wird man Marisa Abela („Industry“) als Amy Winehouse auf der Leinwand sehen. Auch Jack O’Connell, Eddie Marsan und Lesley Manville haben Rollen übernommen. Das Biopic wird Winehouse Anfang der 2000er zeigen, in denen sie in den Clubs von London auftritt und bereits für Begeisterung beim Publikum sorgt. Von dort aus wird ihre Aufstieg in der Branche verfolgt, sowie private Einblicke in ihr Leben gewährt.

Hier der Offizielle Trailer zu „Back To Black“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Sie verkörpert Amy nicht, sie lebt in ihr“

Taylor-Johnson sagte zuvor in einer Pressemitteilung, dass sie in Abela sofort die richtige Darstellerin für die „britische Musikerin sah: „Ein Talent wie Marisa Abela zu entdecken ist so, als würde man Goldstaub finden.“ Die Schauspielerin soll täglich stundenlang trainiert haben, „um den gesamten Film über Singen zu können“. „Sie verkörpert Amy nicht, sie lebt in ihr“, so die Regisseurin.

Amy Winehouse wurde am 23. Juli 2011 tot aufgefunden. Mit nur 27 Jahren ist die Sängerin an einer Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille im Blut verstorben. In ihrer kurzen Karriere hatte sie mehr als 30 Millionen Platten verkauft – und auch noch mehr als zehn Jahre nach ihrem Tod werden ihre Songs über 80 Millionen Mal im Monat gestreamt.