Nicki Minajs MAGA-Postings laut Bericht von Bots verstärkt

Nicki Minajs Hinwendung zu MAGA ist laut einem neuen Bericht, der „Politico“ vorliegt, teilweise von einer Armee von Bot-Accounts auf X befeuert worden.

Der Bericht des Unternehmens Cyabra analysierte die Interaktionen zu 51 „politisch bezogenen Beiträgen“ auf Minajs X-Account zwischen dem 11. November und dem 22. Dezember – genau zu dem Zeitpunkt, als die Rapperin ihre neue Rolle als Liebling der Rechten festigte.

Von mehr als 55.000 Profilen, die mit diesen Beiträgen interagierten, waren laut Cyabra mindestens 33 Prozent (nahezu 19.000) wahrscheinlich gefälscht. Übliche Richtwerte für Fake-Accounts im „organischen Social-Media-Diskurs“ lägen dem Bericht zufolge zwischen sieben und zehn Prozent.

Analyse der Fake-Profile

„Basierend auf dem Ausmaß, der Konzentration und der Verhaltensübereinstimmung der identifizierten nicht authentischen Aktivitäten“, heißt es in dem Bericht, „bewertet Cyabra mit hoher Sicherheit, dass eine koordinierte Fake-Kampagne aktiv politische Inhalte“ auf Minajs X-Account verstärkte. (Die Person, die den Bericht bei Cyabra in Auftrag gab, wurde aus Angst vor öffentlicher Vergeltung nicht genannt.)

Ein zentrales Indiz für mangelnde Authentizität sei eine „linguistische und stilistische Uniformität“ unter den mutmaßlich gefälschten Accounts gewesen. Wurde Minaj kritisiert, reagierten diese Profile laut Bericht mit Unterstützung, die „hochgradig ähnliche Sprache und Botschaften“ verwendete.

Sprachmuster und Verstärkung

Während einige längere, detailliertere Kommentare teilten, die organisch wirken sollten, beschreibt der Bericht viele Beiträge als „kurz, repetitiv und semantisch wenig komplex“. Ziel sei es gewesen, „den Gesamttenor der Diskussion durch schiere Masse statt durch Überzeugung zu formen“, so die Darstellung. (Wenig überraschend stellte der Bericht zudem fest, dass toxische Inhalte im Zusammenhang mit Minajs Beiträgen „deutlich stärkere Verstärkung“ erfuhren.)

Diese mutmaßlich gefälschten Profile posteten laut Bericht häufig parallel zu authentischen Nutzern und „übernahmen Interaktionsrhythmen, die organischem Verhalten stark ähnelten“. Solche Muster deuteten auf „einen gezielten Versuch hin, sich in echte Gespräche zu integrieren und so Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit der verstärkten Inhalte zu erhöhen“.

Überschneidungen und Reaktionen

Cyabras Bericht stellte außerdem Überschneidungen zwischen Accounts fest, die Minajs Beiträge verstärkten, und solchen, die Inhalte von Turning Point USA verbreiteten, der rechten Organisation von Charlie Kirk.

Im Gespräch mit „Politico“ sagte Cyabra-CEO und -Gründer Dan Brahmy: „Wir sehen nicht oft eine hochvolumige, wirkungsstarke Orchestrierung von schlechten und gefälschten Akteuren an dieser Schnittstelle zwischen geopolitisch getriebenen Themen und Musikkultur. Es ist in unserem Feld selten, die Kombination aus der schlechten und gefälschten Online-Welt mit der Unterhaltungswelt zu beobachten.“

Strategische Koordination?

Gleichzeitig stellte Cyabra fest, dass Minajs Beiträge und Argumentationslinien auch von zahlreichen authentischen Accounts verstärkt wurden, darunter prominente konservative Influencer wie Dom Lucre und Matt Wallace. Diese hätten nicht nur politische Inhalte Minajs aufgegriffen, sondern auch einige ihrer Beschwerden über die Musikindustrie geteilt – mit Beiträgen, die Kendrick Lamar und den CEO der Universal Music Group, Lucian Grainge, angriffen.

Dan Brahmy erklärte dazu, dies deute auf eine Form strategischer Koordination hin: „Echte Menschen verhalten sich exakt auf dieselbe Weise und nutzen exakt dieselben Verhaltensmuster, wie man es von einer gut koordinierten Kampagne erwarten würde. Sie verstärken sich gegenseitig. Sie reiten auf derselben, ähnlichen Erzählwelle.“

Zurückweisungen und Gegenangriffe

Lucre wies diese Darstellung zurück und griff den „Politico“-Artikel in sozialen Medien an. „Nicki Minaj zieht jetzt so viele Liberale nach rechts, dass sie nun eine Theorie verbreiten müssen, diese Menschen seien nicht real und sie manipuliere das System mit Bots“, sagte er. „Wenn Nicki Minaj Systeme mit Bots auf Instagram, TikTok oder X manipulieren würde, glauben Sie nicht, dass es schlüssige Daten gäbe, die sie vorlegen müssten, statt Influencer zu bitten, Ja zu sagen?“

„ROLLING STONE“ erhielt auf Anfragen an Minaj keine Antwort. Alex Bruesewitz, ein Freund Minajs und politischer Berater von Donald Trump, sagte „Politico“: „Nicki hat niemals Bot-Aktivitäten genutzt, um sich in sozialen Medien zu promoten, weil sie das nicht nötig hat. Sie hat eine der größten Fangemeinden aller heute lebenden Musiker.“

Verbindungen und Vorwürfe

Auf erneute Anfrage von ROLLING STONE bekräftigte Bruesewitz diese Haltung: „Die Vorstellung, sie würde sich auf Bots für Online-Unterstützung verlassen, ist völlig absurd“, schrieb er in einer E-Mail. „Cyabra arbeitet mit Roc Nations Chief Digital Officer David Wander und mit Cardi Bs Agent Mike G zusammen. Angesichts der langjährigen, öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Nicki und Jay-Z/Roc Nation sowie Cardi B wirkt diese Anschuldigung wie ein zu 100 Prozent fabrizierter Schwindel.“ (Mike G, Partner bei United Talent Agency, und Wander sitzen beide im Cyabra Brand & Entertainment Council. Eine Stellungnahme von Roc Nation lag nicht vor.)

Nachdem Bruesewitz ähnliche Behauptungen auf X verbreitet hatte, widersprach Cardi B und verwies darauf, dass zu Cyabras früheren Kunden Elon Musk und Pepsi zählen und Mike G auch Lil Wayne vertrete. („Ist das nicht Ihr Freund CEO?“, schrieb Cardi mit Blick auf Waynes Rolle als Gründer von Young Money Entertainment.) „Sie wollen mich unbedingt hineinziehen, aber über die Fakten wollen Sie nicht sprechen“, schrieb sie.

Mike G äußerte sich ebenfalls: „Lassen Sie uns klar sein: Meine beratende Rolle und Investition in Cyabra sowie in mehrere andere Technologieunternehmen hat absolut nichts mit Cardi B zu tun. Cardi braucht keine Bots, Narrative oder künstlich erzeugten Lärm. Sie prägt Kultur aus eigener Kraft. Ich investiere in Innovation. Ich vertrete Künstler. Das sind getrennte Bereiche. Das hier in etwas anderes zu drehen, ist bequem und irreführend.“

Persönliches Ziel statt Ideologie

Interessanterweise kam Cyabra trotz des starken Fokus auf Minajs politische Neupositionierung zu dem Schluss, dass das mutmaßliche Bot-Netzwerk eher ein persönliches als ein ideologisches Ziel verfolgt habe. Das Ziel sei gewesen, „sichtbare Unterstützung für Nicki Minaj zu verstärken … um den Eindruck breiter öffentlicher Zustimmung und einer unterstützenden Fangemeinde zu erzeugen“.