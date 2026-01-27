Nicki Minaj dienst sich Trumps Finanzministerium an

Nicki Minaj wird ihre Annäherung an die MAGA-Bewegung fortsetzen. Die Rapperin wird diese Woche bei einer Veranstaltung des US-Finanzministeriums auftreten.

Gipfel zum Start der „Trump Accounts“

Minaj gehört zu mehreren prominenten Gästen des Gipfels. Darunter Kevin O’Leary (bekannt aus „Shark Tank“ und „Marty Supreme“) sowie Cheryl Hines (Schauspielerin aus „Curb Your Enthusiasm“ und Ehefrau von Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr.). Auch Donald Trump und Finanzminister Scott Bessent sollen sprechen.

Im Mittelpunkt des Gipfels steht der Start der sogenannten „Trump Accounts“. Das ist eine neue Art von Investmentkonto für Kinder, die im vergangenen Jahr im Rahmen des Gesetzes „One Big Beautiful Bill Act“ eingeführt wurden. Diese Konten stehen Personen unter 18 Jahren offen, die Anlagen wachsen steuerfrei. Ähnlich wie bei einem individuellen Rentenkonto.

Kontoinhaber können das Geld im Erwachsenenalter abheben, allerdings nur für bestimmte Zwecke, etwa Bildung, den Kauf eines Eigenheims, die Gründung eines Unternehmens oder für die Altersvorsorge.

Minajs Statement und Ziele des Programms

Minaj spielte in einem Beitrag auf X auf das Programm an und bestätigte damit ihre Teilnahme an der Veranstaltung. „Die wahre Bedeutung davon, etwas weiterzugeben“, schrieb sie. „Frühe Finanzbildung und finanzielle Unterstützung für unsere Kinder verschaffen ihnen einen großen Vorsprung im Leben. In manchen Fällen werden sie sogar ihren eigenen Eltern beibringen, wie man investiert und worin man investieren sollte. Das macht mich sehr glücklich.“

Zum Start der Trump Accounts hat die Regierung angekündigt, dass alle Babys, die während Trumps zweiter Amtszeit geboren werden, 1.000 Dollar vom Staat erhalten sollen – über eine Steuergutschrift als Startkapital. Die Teilnahme an den Trump Accounts erfolgt allerdings nicht automatisch, Eltern müssen ihre Kinder selbst anmelden.

Private Spenden und politische Einordnung

Ende vergangenen Jahres kündigten zudem Michael und Susan Dell eine Spende in Höhe von 6,25 Milliarden Dollar an, die in Tranchen von jeweils 250 Dollar an Kinder unter zehn Jahren ausgezahlt werden soll. Die Dells erklärten, dass die Berechtigung anhand der Postleitzahl festgelegt werde, mit Fokus auf Kinder aus Regionen, in denen das mittlere Haushaltseinkommen unter 150.000 Dollar liegt.

Die Trump-Regierung scheint entschlossen, das Thema Trump Accounts stark zu betonen – Varianten solcher Programme hatten über Jahre hinweg parteiübergreifend Unterstützung gefunden. Dies zeigt sich nicht nur am prominent besetzten Start-Event, sondern auch an Berichten zufolge geplanten Werbespots während des Super Bowl. All das geschieht vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Krise der Lebenshaltungskosten, eines harten Vorgehens in der Einwanderungspolitik und einer weiteren tödlichen ICE-Schießerei auf einen US-Bürger in Minneapolis.

Nicki Minaj und die MAGA-Bewegung

Für Minaj folgt der Auftritt beim Gipfel des Finanzministeriums auf ihre zunehmende Hinwendung zur politischen Rechten und ihre offene Unterstützung für Trump und die MAGA-Bewegung. Erst vor gut einem Monat hatte sie einen Überraschungsauftritt bei Turning Point USA’s AmericaFest, gemeinsam mit der Witwe von Charlie Kirk, Erika.