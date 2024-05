Am 01. Juni stehen sich Borussia Dortmund und Real Madrid im Finale der UEFA Champions League gegenüber. Was für Musikfans aber viel interessanter sein dürfte: Abseits des Spielfelds wird Lenny Kravitz auf der Bühne stehen. Der Rockstar gibt eine kleine Show im Rahmen des Fußballspiels im Londoner Wembley Stadion zum Besten.

„Ich freue mich sehr auf meinen Auftritt“

Vor seinem Gig in London zeigt sich der vierfache Grammy-Gewinner voller Vorfreude: „Ich freue mich sehr auf meinen Auftritt bei der UEFA Champions League Final Kick Off Show präsentiert von Pepsi in London, einer Stadt, die einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Es wird ein aufregendes Ereignis vor einem Finale, das so vielen Menschen so viel bedeutet. Wir können es kaum erwarten, euch allen zu zeigen, was wir auf Lager haben.“

Wer sich die Live-Einlage des Musikers nicht entgehen lassen möchte, kann das Finale der Champions League über DAZN oder Amazon Prime streamen oder ab 21:00 Uhr im ZDF einschalten. Als Headliner wurde außerdem Rudimental angekündigt, die am 31. Mai das Finalwochenende einläuten werden. Die vierköpfige Band wird ein DJ-Set bei der sogenannten Friday Night Show im Zentrum Londons spielen. Wieviele und welche Songs Lenny präsentieren wird, ist noch nicht bekannt.

Neues Album und Tour von Lenny Kravitz

Lenny Kravitz wurde erst im Februar für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert, allerdings nicht als Mitglied aufgenommen. Dafür erhielt der 59-Jährige im März seinen Stern auf dem Hollywood Boulevard und veröffentlicht kommende Woche sein zwölftes Studioalbum „Blue Electric Light“, welches seine erste LP nach sechs Jahren sein wird. Mit seiner dazugehörigen Tour kommt der Künstler im Juni auch nach Hamburg und wird ein Konzert in der Sporthalle spielen.