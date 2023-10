Lenny Kravitz: neue Single „TK421“ (plus NSFW-Video!) und Album „Blue Electric Light“

Foto: We Share A Lot, Mark Seliger. All rights reserved.

Mit „TK421“ hat Lenny Kravitz am heutigen Donnerstag (12. Oktober) seine neue Single und das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht, das er als NSFW (‚not safe for work“) einstuft, also nach seiner Ansicht gewisse anstößige Szenen enthalten soll. Der Sound überrascht mit Talkbox, Saxofon-Solo und „Star Wars meets Boogie Night“-Appeal tatsächlich.

„TK421“ ist die Vorabsingle aus Kravitz‘ zwölftem Studioalbum „Blue Electric Light“, das am 15. März 2024 erscheint – sein erster Longplayer seit fünf Jahren, damals erschien „Raise Vibration“.

„TK421“ hier ansehen:

Wir berichteten zuletzt:

Lenny Kravitz hat eine Hommage an Verdine White verfasst, den Bruder von Fred White, der am 1. Januar 2023 im Alter von 67 Jahren verstorben ist:

„Ich sende Dir und der Familie meine Liebe und mein tiefstes Beileid. Ich war gesegnet, in seiner Gegenwart gewesen zu sein, und gesegnet, von ihm beeinflusst worden zu sein. Ein wahrer König. Ruhe in Macht“, schrieb er an Verdine White.

Letzte Worte von Verdine White

Der Bruder des Musikers, Bassist der Band, hatte zuvor die traurige Nachricht auf Instagram kundgetan:

„Liebe Freunde und Fans der Familie … Unsere Familie ist heute traurig. Mit dem Verlust eines erstaunlichen und talentierten Familienmitglieds, unseres geliebten Bruders Frederick Eugene ‚Freddie‘ White. Er schließt sich unseren Brüdern Maurice, Monte und Ronald im Himmel an und trommelt jetzt mit den Engeln! Kinderschützer, Mitglied der EWF ORIGINAL 9, mit goldenen Schallplatten im jungen Alter von 16 Jahren! Er war Bruder Nummer 4 in der Familie. Aber darüber hinaus war er ein Zuhause und der wunderbare Bruder, der immer unterhaltsam und herrlich schelmisch war! Und wir konnten uns immer darauf verlassen, dass er eine scheinbar schlechte Situation unbeschwerter macht! Er wird für immer in unseren Herzen leben, ruhe in Kraft geliebter Freddie!! Wir danken euch allen für eure Liebe, euren Segen und eure Unterstützung in dieser Zeit. Schwebe hoch Baby Bruder, wir lieben dich bis zum Leuchten der Sterne und zurück!“

Neben Lenny Kravitz drückten unter dem Posting unter anderem Nile Rodgers, Questlove und Cindy Blackman Santana ihr Mitgefühl aus.

Mehr über Fred White

Fred White wurde in Chicago geboren und begann bereits im Alter von 15 Jahren mit seiner Band The Salty Peppers zu touren. Aus ihnen wurden 1974 Earth, Wind & Fire. Die Band war in den 1970er und 1980er Jahren sehr erfolgreich, danach gingen sie jahrzehntelang auf Tournee. Von ihnen stammten die Hits „September“, „Shining Star“ und „After The Love Is Gone“.