Am vergangenen Freitag (26.04.2024) erschien Niedeckens BAPs Album „Zeitreise – Live im Sartory“. In diesem Fall eine Glückszahl, denn die neue Platte ist die 13. Platte der deutschen Rockband, die es auf Platz 1 der deutschen Media-Control-Album-Charts geschafft hat. Damit haben sie, wie ihre Öffentlichkeitsarbeit meldet, mehr Nummer-1-Alben in den hiesigen Hitlisten geschafft, als die Beatles – was tatsächlich stimmt. Auf so einen Erfolg darf man stolz sein, auch wenn Niedecken sicher zu bescheiden wäre, um sich mit den Fab Four zu vergleichen.

„Zeitreise – Live im Sartory“ wurde im Dezember 2023 live in den Kölner Sartory-Sälen aufgezeichnet.

Hier in „Zeitreise – Live im Sartory“ reinhören:

Das Album ist eine Fusion von Werken wie „für usszeschnigge“ und „Vun drinne noh drusse“. Die einzige Regel war laut Gründer Wolfgang Niedecken: Kein Lied dürfe jünger als 40 Jahre sein.

Insgesamt 29 Konzerte spielt die Band noch in diesem Jahr. Den Anfang macht am 02.11.2024 ein Auftritt im Kongress im Park in Augsburg.

Enden wird die Tour in der Band-Heimatstadt Köln.

„Zeitreise – Live im Sartory“- Tourdaten: