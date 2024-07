Ruhe in Frieden, Shannen Doherty – der Inbegriff des bösen Hollywood-Girls der Neunzigerjahre, die Heather-est of the Heathers. Doherty wurde durch ihre Rolle als Teenager-Chaos-Agentin und Drama-Fabrik Brenda Walsh in „Beverly Hills, 90210“, dem mit Abstand besten TV-Teenie-Drama aller Zeiten, zur Legende.

Die Welt trauert um Doherty, die im Alter von nur 53 Jahren nach einem qualvollen, neunjährigen, öffentlichen Kampf gegen den Krebs verstarb. Dennoch begegnete sie ihren gesundheitlichen Problemen mit demselben Kampfgeist, den sie in allem, was sie tat, an den Tag legte. Doherty war immer sie selbst, Amerikas Alptraum von einem schwierigen Mädchen, was sie zur meist geschmähten Berühmtheit ihrer Zeit machte. Aber sie trug es mit Stolz. „Ich habe einen Ruf“, sagte sie 2010. „Habe ich ihn mir verdient? Ja, das habe ich.“

Das ist es, was Amerika ihr nicht verzeihen konnte

Sie hatte immer dieses wunderbar eingebildete Grinsen, von 90210 bis zu ihrem „Let’s Be Clear“-Podcast. Es war mehr als alles andere dieses Grinsen, das sie so umstritten machte. Es waren nicht ihre kurzen Ehen oder ihr „schwieriger“ Ruf bei der Arbeit oder ihre Fehden mit der Boulevardpresse, die sie zu Hollywoods meistgehasster Frau machten – es war das Lächeln, ihr cooler, selbstzufriedener Blick, weil sie wusste, dass sie der Hammer war. Das ist es, was Amerika ihr nicht verzeihen konnte – sie liebte es, Shannen Doherty zu sein und weigerte sich, sich dafür zu entschuldigen.

Nichts, was sie durchmachte, selbst in ihren letzten Jahren, konnte dieses Grinsen brechen. Sie explodierte kurz vor der Explosion der feministischen Popkultur in den Neunzigern, als die Alanis/Fiona/Courtney/Missy/Liz/Left Eye-Revolution ihren Lauf nahm.Sie war die kleine, zerklüftete Pille, die Amerika nicht schlucken konnte, und dafür wurde sie in der Öffentlichkeit gekreuzigt. Aber genau deshalb haben so viele von uns sie vergöttert.

In „Heathers“ fragt Winona Ryders Veronica Sawyer: „Warum musst du so eine Megazicke sein?“ Doherty, als Bienenkönigin Heather Duke, antwortet: „Weil ich es kann.“ Nur Doherty konnte diesem Satz einen solchen Stiletto-Twist geben.

Letztes Jahr sah ich sie bei einem ihrer seltenen öffentlichen Auftritte auf einer Popkultur-Fan-Convention der Neunziger in Florida.An ihrem Autogrammstand gab es die längsten Schlangen – Fans erzählten mir, dass sie schon stundenlang vor Beginn der Autogrammstunde anstanden. Alle wussten, dass sie gegen den Krebs kämpfte, und so war es sehr bewegend zu sehen, wie die Menge ausflippte, als sie zu einem Panel über die Wiedervereinigung von „Charmed“ herauskam und sagte, dass sie sich „großartig fühle“ und mit demselben überheblichen Lächeln Hof hielt. Sie weigerte sich auch, an der Wiedersehensfeier von „Beverly Hills, 90210“ teilzunehmen, bei der fast alle ihre Mitstreiter anwesend waren, obwohl sie direkt im Gebäude war – sie hatte eine Autogrammstunde angesetzt, während diese stattfand. Was für eine Machtdemonstration von Brenda Walsh.

Schon vor 90210 war Doherty eine wilde Frau. Sie war gerade 17 Jahre alt, als sie in Heathers als fieses Highschool-Mädchen Heather Duke zu einer der größten Film-Superschurken aller Zeiten wurde. Der Film war eigentlich für Winona und Christian Slater gedacht, aber Shannen stiehlt ihm die Show, besonders in der Beerdigungsszene.Sie ist tödlich gekleidet, mit schwarzen Handschuhen und einem königlichen Hochzeitshut. Sie kniet neben dem Sarg und betet über dem Körper ihrer toten Freundin.„Ich habe viele Male für den Tod von Heather Chandler gebetet“, sagt sie dem Herrn. „Und jedes Mal fühlte ich mich schlecht, aber ich habe es trotzdem getan. Jetzt weiß ich, dass du alles verstanden hast.Gelobt sei Jesus!Halleluja!“Ihr sadistisches Grinsen ist auch nach all den Jahren noch schockierend.

Doherty war eine Kinderschauspielerin, die mit 11 Jahren in „Little House on the Prairie“ an der Seite des Grenzlandpatriarchen Michael Landon auftrat.Sie schreibt ihm zu, dass er sie zu ihrer kämpferischen Ader inspiriert hat. „Er sagte mir: ‚Folge deinem Instinkt, lass dich von niemandem übergehen und tritt immer für das ein, woran du glaubst‘“, sagte sie einmal.In dem bizarr unterschätzten Meisterwerk Girls Just Want to Have Fun, einem der besten Teenagerfilme der achtziger Jahre, fiel sie als Sarah Jessica Parkers freche kleine Schwester auf.

Aber erst mit „Beverly Hills, 90210“ wurde sie zu einem bekannten Namen.

„Diese Empfangsdame sagte zu mir: ‚Was Sie für Brünette getan haben, ist erstaunlich‘“, erzählte Doherty dem Rolling Stone in einer Titelgeschichte 1992. „‚Es sind immer die Blondinen, die den Kerl bekommen, die das wunderbare Leben haben, die als die Schönsten wahrgenommen werden.Und du hast das völlig umgedreht.“Brenda und ihr Zwillingsbruder Brandon (Jason Priestley) waren gerade von Minnesota nach Beverly Hills gezogen. Die Walshes waren eine unschuldige Familie aus dem Mittleren Westen, die in den dekadenten Fleischtöpfen von Kalifornien gelandet war, wo sich ihre Mutter ärgerte: „In Minnesota hat man nicht so viel Make-up getragen.“

Der Witz an der Sache war, dass Shannen keinen Tropfen Minnesota in sich hatte – ihre Familie stammte aus Memphis, aber sie wuchs in L.A. auf, und das Showbusiness stand ihr ins Gesicht geschrieben. „Ich kleide mich mehr nach meiner Figur als Brenda“, sagte sie dem Rolling Stone und erklärte damit, warum sie zum Interview einen Body trug. „Sie würde wahrscheinlich ein Kleid über diesen Body ziehen, um sich zu verstecken.Brenda ist eher wie ein Apfelkuchen, das Mädchen von nebenan, Amerikas Liebling“. Das war nicht Doherty’s Stil.Ihr Glamour war eher für die Ära der Schulterpolster in L.A. geeignet – sie war eine fantastische Hair-Metal-Muse in einem Video für die Power-Ballade „Real Love“ der Band Slaughter.

Ursprünglich war Brenda als die nette, gesunde Heldin vorgesehen, aber Shannen drehte die Sache mit ihrer schieren Persönlichkeit um. Brenda hatte mit praktisch jedem an der West Beverly Hills High School ein Drama und ging mit dem bösen Jungen Dylan aus. (Luke Perry starb tragischerweise 2019 an einem Schlaganfall, nur 52 Jahre alt, ein Jahr jünger als Doherty.)