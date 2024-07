Zwei Tage nachdem US-Schauspielerin Shannen Doherty mit gerade mal 53 Jahren einem Krebsleiden erlag, werden in Hollywood alte Gräben geschlossen. Galt Doherty doch als „bad girl“ der Neunziger. Das Zeitgeist-Magazin „Tempo“ überschrieb eine Doherty-Titelstory 1994 mit der Zeile „Das Biest von Beverly Hills“.

Nun erinnert Kollegin Alyssa Milano zwar an die schwierige, gemeinsame Zeit in der legendären Serie „Charmed“. Doch das hätte im Angesicht des Todes alles keine Bedeutung mehr. „Es ist kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine komplizierte Beziehung hatten. Doch in ihrem Kern war sie jemand, den ich zutiefst respektierte und vor dem ich Ehrfurcht hatte“, sagte Milano dem US-Branchenmagazin „Variety“. „Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde. Und die Welt wird ohne sie weniger sein. Mein Beileid an alle, die sie geliebt haben.“

Milano und Doherty spielten an der Seite von Holly Marie Combs die Hauptrollen in der Hexenserie „Charmed“, in der sie von 1998 bis 2001 gemeinsam ein Trio von magischen Schwestern waren. Dohertys Figur, Prue Halliwell, wurde im Finale der dritten Staffel getötet. Die Serie wiederum lief noch bis 2006 in einer achten und letzten Staffel.

Alyssa Milano, die im Zuge des Skandals um Harvey Weinstein eine der Protagonistinnen der #Me-Too-Bewegung war, sprach auch die „komplizierte“ Beziehung zu Doherty auch abseits des Filmsets an. Noch im Dezember 2023 hatte Holly Combs behauptet, dass es Milano war, die dafür gesorgt habe, dass Doherty aus dem „Charmed“-Team entfernt wurde. Woraufhin Milano per Instagram entgegnete, sie habe „überhaupt nicht die Macht, jemanden zu feuern“.

Laut ihren Worten wäre ein professioneller Mediator ans Set gekommen. Nach eingehender Recherche bei Darstellern und Crew hätte er der Produktion diverse Änderungen empfohlen. Produzent Aaron Spelling entschloss sich daraufhin, ohne Doherty weiterzumachen. Milano schrieb abschließend: „Ich wünsche Holly, Shannen und Rose Frieden und Licht auf ihrem persönlichen und beruflichen Weg“.

Shannen war Leidenschaft

Rose McGowan, die Doherty in „Charmed“ ersetzte, schrieb in einem Social-Media-Post, Doherty habe „das Herz einer Löwin“.„Leidenschaft für das Handwerk wird oft fälschlicherweise als Ärger bezeichnet. Shannen war Leidenschaft. Ich lernte sie in den 1990er Jahren kennen und war beeindruckt. Sie später im Leben wirklich kennenzulernen, war ein wunderbares Geschenk. Diese Frau kämpfte um ihr Leben. Shannen wusste, wie man ein Star ist, weil sie seit ihrer Kindheit einer war. Ihre Arbeitsmoral war inspirierend bis zum Schluss!“

Auch mehrere Stars aus der legendären L.A.-Teenager-Serie „Beverly Hills, 90210″ zollten Doherty, die hier zwischen 1990 und 1994 die Brenda Walsh gab, ihr Tribut. „Zwillingsbruder“ Jason Priestley etwa, schrieb auf seinem Instagram-account: „Ich bin schockiert und traurig über den Tod meiner Freundin Shannen. Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen. Ich sende ihrer Familie Liebe und Licht in dieser dunklen Zeit.“

Serien-Kumpel Brian Austin Green mit emotionaler Ansprache: „Shan. Meine Schwester… Du hast mich durch alles hinweg geliebt. Du warst ein großer Teil meines Verständnisses von Liebe. Ich werde dich mehr vermissen, als ich im Moment verarbeiten kann. Danke für das Geschenk, dass du selber warst.“