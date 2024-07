Shannen Doherty ist auch nach ihrem Tod noch in fünf Episoden für den „House of Halliwell“-Rewatch-Podcast zu hören.

Ihre Teilnahme war ein besonderes Zeichen ihrer Verbundenheit mit der „Charmed“-Serie und den Fans. Die Veröffentlichung dieser Episoden soll ihr Vermächtnis ehren und den Zuhörern einen intimen Einblick in ihre Erfahrungen mit der TV-Reihe bieten.

Die ehemaligen Darsteller:innen der US-amerikanischen Fernsehserie „Charmed“ – zauberhafte Hexen“ riefen den Rewatch-Podcast bereits 2022 ins Leben. Holly Marie Combs, Brian Krause und Drew Fuller besprechen die Serie dort Folge für Folge. Sie geben Inside-Infos und Einblicke in den Produktionsprozess.

Nach einer längeren Pause erschien im Juli 2024 eine neue Folge, mit einer überraschenden Neuerung: Shannen Doherty schloss sich dem Trio als Co-Host an. In ihrem eigenen Podcast „Let’s Be Clear“ verriet Gast Holly Marie Combs, dass es die Zusage erst nach „intensivem Werben“ gab.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bevor die erste Folge mit der Darstellerin von Prue Halliwell erscheinen konnte, verstarb die 53-Jährige nach einem langen Kampf gegen Brustkrebs.

Die fünf Folgen, die sie vor ihrem Tod aufnahm, werden trotzdem erscheinen. Das teilte der „House of Halliwell“-Podcast-Account am Montag (14. Juli) auf Instagram mit:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Wir möchten ihr Andenken ehren und Shannens Wunsch erfüllen, indem wir die fünf Episoden ausstrahlen, die sie vor ihrem Tod aufgenommen hat. Sie war leidenschaftlich bei diesem Projekt und stolz darauf, Prue Halliwell gespielt zu haben. Wir hoffen, dass diese Episoden allen, die sie liebten, Trost bieten. Prue, dein Andenken bleibt und deine Magie lebt weiter.“

Die erste Episode „Shannen’s Magic Lives On“ behandelt die Pilotfolge von 1998 und wurde am Sonntag (13. Juli) auf allen Plattformen veröffentlicht:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu Beginn der Folge spricht Brian Krause den Tod seiner ehemaligen Kollegin an: „Mit schwerem Herzen richte ich mich heute Abend an euch, nachdem ich gestern Nachmittag von Shannen Dohertys Tod erfahren habe. Shannen wird schmerzlich vermisst. Wir sind glücklich, dass sie mit uns zusammengearbeitet hat und bei dieser neuen Inkarnation des ‚House of Halliwell‘ dabei war.“

Krause erinnert sich an viele schöne Momente, die er mit Shannen Doherty auf verschiedenen Conventions erleben durfte: „Es bedeutete ihr sehr viel, emotional, die Fans zu treffen, ihre Geschichten zu hören und zu wissen, wie wichtig es euch war. Das erfüllte sie sehr, und ich weiß, dass sie an das ‚House of Halliwell‘ glaubte, um das kleine bisschen zurückzugeben, das sie konnte.“