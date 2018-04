Nik Bärtsch live und im Gespräch im The Venue Berlin + Verlosung

Der Schweizer Komponist und Pianist Nik Bärtsch ist einer der interessantesten Vertreter im nicht immer leicht zu durchschauenden Grenzgebiet zwischen Jazz, Funk und Contemporary Composition. Er selbst nennt seine neuste Musik „Ritual Groove Music“ und „Zenfunk“. Sozusagen das Medium, mit dem der 46-Jährige seine musikalische Vision einer minimalistischen, von plötzlichen Rhythmuswechseln erschütterte Musik umsetzt, ist Bärtschs Band Ronin, mit dem er seit 2001 auf Tour ist und seit 2005 Alben bei ECM veröffentlicht.

Neue Besetzung und neue Flexibilität für Nik Bärtsch’s Ronin

„Awase“ (erscheint am 04. Mai), aufgenommen im Oktober 2017 im Studio La Buissonne in Südfrankreich und produziert von ECM-Chef Manfred Eicher, ist in zweierlei Hinsicht eine Positionsbestimmung: Es zeigt, welche Fortschritte eine der derzeit einfallsreichsten Bands Europas gemacht hat. Bei Ronin mussten zwischenzeitlich zwei Personalwechsel verarbeitet werden. 2011 trat Bassist Thomy Jordi an die Stelle von Björn Meyer, und im Jahr darauf verließ Perkussionist Andi Pupato die Gruppe, die sich dann als Quartett neu definierte – als neues, schlankeres und damit beweglicheres Kollektiv.

Bärtsch spricht von neu gewonnener Freiheit und Flexibilität bei der Annäherung an das Material, das er Module nennt und seit vierzehn Jahren jede Woche in Workshops und

bei Auftritten im Züricher Club Exil auf ihr Potential hin neu auslotet. „Mehr Transparenz, mehr Interaktion, mehr Spaß bei jedem Auftritt“, verlangt Nik Bärtsch von sich selbst. „Wir haben viel am neuen Repertoire gearbeitet, immer wieder an den Details und der großen Dramaturgie gefeilt.“

„Awase“ ist ein Begriff aus dem Aikido und bedeutet soviel wie „gemeinsames Bewegen“ im Sinne sich ergänzender und verschmelzender Energien – eine passende Metapher für die

dynamische Präzision, die kunstvoll verschränkten Grooves und den graziösen Minimalismus, der Ronin heute auszeichnet.

Am 25. April 2018 stellt Nik Bärtsch im The Venue Berlin (Mehringdamm 33, Berlin) seine neue Platte am Klavier live vor und spricht mit ROLLING-STONE-Autor Markus Schneider.