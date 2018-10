Gewinnen: Tickets für ROLLING STONE & Generation Riesling mit Tom Schilling & The Jazz Kids

Foto: Redferns, Adam Berry. All rights reserved.

ROLLING STONE & Generation Riesling laden ein zu einem Abend mit den besten jungen Winzern – sowie Tom Schilling & The Jazz Kids.

Deutscher Wein ist nicht nur so gut wie vielleicht noch nie, er ist auch hip und international konkurrenzfähig: Junge Winzer der Generation Riesling haben Weine aus Deutschland in den vergangenen Jahren auf eine komplett neue Qualitätsstufe gehievt. So sind die Weine der jungen deutschen Winzer zu einem stilvoll zelebrierten Teil der Popkultur geworden.

Die hinter dieser Entwicklung stehende Bereitschaft zur radikalen Innovation vereint die Philosophie der jungen Winzer mit jener der neuen deutschen Pop-Generation. Aber wo begegnen sich Kunst und Winzerhandwerk, wie inspirierend wirken sich die Weine der jungen Winzer auf die Musik der neuen Pop-Generation aus?

Darüber wollen wir im „Venue Berlin“ diskutieren, mit vier der wichtigsten jungen Winzer und Vertretern der neuen deutschen Pop-Generation. Bei fantastischen Weinen und guter Live-Musik von Tom Schilling & The Jazz Kids und mit Moderation von Christof Ellinghaus.

Außerdem stellen wir einige der besten Weine der Generation Riesling vor. Zu diesem Anlass begrüßen wir die jungen Winzer:

Lukas Krauß (Weingut Krauß)

Andreas Weigand (Weingut Weigand)

Nico Espenschied (Weingut Espenhof)

Jason Groebe (Weingut Bergkloster)

Tasting, Talk & Music

Moderation:

Christof Ellinghaus (City Slang, Cordobar)

Datum und Ort

1. November 2018

EINLASS: 19:00 UHR

THE VENUE BERLIN

MEHRINGDAMM 33

10961 BERLIN

Gewinnen

Wir verlosen 10×2 Tickets für den weinseligen Abend. Einfach Formular ausfüllen und „Riesling“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 27.10.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.