Nine Inch Nails und Boys Noize nahmen ihr Album „Nine Inch Noize“ „in Studios, Hotels, Flugzeugen“ auf

Die Zusammenarbeit von Nine Inch Nails mit Boys Noize begann 2024, als der deutsche EDM-Producer Trent Reznor und Atticus Ross‘ „Challengers“-Soundtrack remixte. Im vergangenen Jahr rückte NIN einen kurzen gemeinsamen Songblock mit Boys Noize ins Zentrum ihrer Peel-It-Back-Tour. Nun veröffentlichen sie am Freitag das eigenständige, „rein elektronische“ Album „Nine Inch Noize“ – aufgenommen „an allen möglichen Orten – ein Teil davon live, ein Teil in Studios, Hotels, Flugzeugen usw.“, wie Reznor erklärte. Das Album ist ab sofort zum Vormerken und Vorbestellen verfügbar.

„Die kreative Erfüllung, die ich beim Arbeiten an den Scores für ‚Challengers‘ und ‚Tron‘ mit Boys Noize erlebt habe, brachte mich auf den Gedanken, ihn in die Peel-It-Back-Tour einzubinden – als interessante Möglichkeit, NIN live in rein elektronischer Form zu präsentieren, ein Konzept, das ich schon länger erkunden wollte“, sagte Reznor in einem Statement. „Das Ergebnis hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir das Gefühl hatten, es lohnt sich, das Ganze auszuweiten und in irgendeiner Form festzuhalten.

„Aus einer Laune heraus erwähnte ich, dass es cool wäre, ein komplettes Set als ‚Nine Inch Noize‘ im Sahara-Zelt bei Coachella zu spielen“, fuhr er fort. „Vorsicht mit dem, was man sich wünscht … im nächsten Moment entwarfen wir eine völlig neue Show, die dem gerecht werden sollte.“

Coachella als Blaupause

Die Tracklist von „Nine Inch Noize“ spiegelt die Setlist von Coachella wider, wo Reznor, Ross, Boys Noize (bürgerlicher Name: Alexander Ridha) und Reznors How-to-Destroy-Angels-Bandkollegin (und Ehefrau) Mariqueen Maandig eine Auswahl an Nine-Inch-Nails-Songs, einen Angels-Track und ein Cover von Soft Cells „Memorabilia“ spielten. Das Coverartwork zeigt den Namen Nine Inch Nails, von dem sich „Noize“ wie bei einem Kreuzworträtsel vom letzten Wort abzweigt.

Abgesehen von einem Encore-Auftritt beim zweiten Coachella-Wochenende am Samstag wird die Kollaboration so bald nicht mehr live zu erleben sein. „Es gibt keine überraschende Tourankündigung – dieser Samstag ist alles“, sagte Reznor. „Sonntag nehme ich mir frei, und ich freue mich darauf, am Montag an neuer Nine-Inch-Nails-Musik zu arbeiten. Ich melde mich wieder, wenn ich mal auftauche.“

ROLLING STONE würdigte die „Nine Inch Noize“-Performance beim Coachella am vergangenen Wochenende. „Das gesamte Set bestand aus beat-angereicherten Remixen von Nine-Inch-Nails-Songs, darunter eine düstere, auf kleiner Flamme köchelnde Version von Fan-Favoriten wie ‚Copy of A‘ und Backkatalog-Perlen wie ‚Me, I’m Not’“, hieß es im Festivalbericht des Magazins. „Weitere Highlights waren ‚Parasite‘, ein Song von Reznors und Maandigs lange ruhend gestelltem Nebenprojekt How to Destroy Angels, sowie ‚Closer‘, der Nine-Inch-Nails-Hit, so dreckig, dass er selbst Sabrina Carpenter erröten lassen könnte – hier neu interpretiert mit Slapback-Synths und wuchtigen Snares.“

„Nine Inch Noize“ Tracklist: