Trent Reznor stellt Nine-Inch-Nails-Tourpläne klar und kündigt neue Musik an

Während Nine Inch Nails ihre Peel-It-Back-Tour zu Ende brachten, nutzte Trent Reznor die Gelegenheit, einige seiner jüngsten Aussagen über die Tourpläne der Band – zumindest ansatzweise – richtigzustellen.

Bei einem Konzert in Tulsa hatte Reznor letzten Monat dem Publikum für seinen Besuch gedankt und eingeräumt: „Ich weiß nicht, ob wir nach dieser Tour noch touren werden, aber ich bin stolz auf die Show, die wir gerade machen.“ Die Bemerkung schlug genug Wellen, dass Reznor sich genötigt sah, das Thema beim abschließenden Peel-It-Back-Konzert in Sacramento am Montagabend (16. März) direkt anzusprechen.

Er sagte, seine Worte seien „in etwas hineininterpretiert worden, was nicht unbedingt absichtlich so gemeint war“ – und lieferte eine prägnantere, wenn auch weiterhin offene Einschätzung zur Live-Zukunft der Band: „Das ist die letzte Show dieser Tour, wir haben keine Shows gebucht und bisher auch keine Pläne, welche zu buchen. Das heißt nicht, dass wir nicht wieder touren werden. Vielleicht touren wir wieder. Aber nicht nächsten Monat, nicht in diesem Jahr. Ich habe nie gesagt, dass wir bewusst aufhören, und das war auch nie meine Absicht.“

Stolz auf die Tour

Die Peel-It-Back-Tour, die letztes Jahr startete, war NINs erste Tournee seit 2022. Auf der Bühne erklärte Reznor, die lange Pause habe daran gelegen, dass er „nicht wusste, ob wir das gut hinkriegen, ob es noch eine Rolle spielt und ob wir das Gefühl haben, etwas zu sagen zu haben.“ Doch dann fuhr der Frontmann fort: „Aber diese Band, diese Crew und eine Menge harter Arbeit – wir haben eine Show auf die Beine gestellt, auf die ich verdammt noch mal stolz bin.“

Ob eine weitere Tour kommt, bleibt also offen. Dafür ließ Reznor keinen Zweifel daran, was als Nächstes ansteht: „Wir werden an neuer Musik arbeiten und neues Zeug machen. Und wenn wir uns inspiriert fühlen und das Gefühl haben, diese Tour zu übertreffen, sehen wir uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.“

Die letzten Alben mit ausschließlich originalem NIN-Material, „Ghosts V: Together“ und „Ghosts VI: Locusts“, erschienen beide 2020. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Band außerdem den Soundtrack zu „Tron: Ares“.