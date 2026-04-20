„Nine Inch Noize“ ist Trent Reznors EDM-Triumphzug

Trent Reznor fehlt nur noch ein Jukebox-Musical zum EGOT, aber man darf getrost annehmen, dass ihm der Ehrenplatz im Coachella-Sahara-Tent – dem auf Dance-Music ausgerichteten Zelt des Festivals – mehr bedeutet als jede Auszeichnung. Das Booking war in gewisser Weise genau die Art von Anerkennung, nach der er sein ganzes Leben gesucht hat – und ein Erfolg, den NIN und der Produzent Boys Noize nun mit dem Album „Nine Inch Noize“ feiern. Es ist im Kern ein EDM-Album. Und ein hervorragendes.

Das Industrial-Genre war in seiner Urform – zumindest in Gestalt der stampfenden, synthgetränkten Platten von Skinny Puppy, Nitzer Ebb, Ministry und Front 242, die Reznor Mitte der Achtziger verschlang – zweifelsfrei Tanzmusik. Reznor wollte Nine Inch Nails ursprünglich in Clubs gespielt wissen. Wie seine Vorbilder startete er die Band mit 12-Inch-Singles voller Remixe, die er mit blippenden Synthesizern und Four-on-the-Floor-Beats bestückt hatte, in der Hoffnung, die verrauchten Tanzflächen bei Midwestern-Gothic-Nights zu füllen. Auch wenn er seinen Weg letztlich auf den Alternative-Rock-Tourneen der späten Achtziger fand, ist die Zusammenarbeit von Nine Inch Nails mit dem deutsch-irakischen EDM-Produzenten Boys Noize eine besondere Bestätigung – und ein Moment, der den Kreis schließt.

Reznor hat über die Jahre seine eigenen Songs remixed und Größen der Dancewelt eingeladen, andere einer klanglichen Schönheitsoperation zu unterziehen. Fennesz, LCD-Soundsystem-Mastermind James Murphy, Aphex Twin, J.G. Thirlwell, Coil, the Faint, Deadmau5 und Mitglieder von New Order haben Nine-Inch-Nails-Material auf ihre je eigene, schräge Art gedreht und in den Abgrund geführt. Doch die Chemie, die Reznor und sein Nine-Inch-Nails-Bandkollege Atticus Ross in den vergangenen Jahren mit Boys Noize, alias Alex Ridha, entwickelt haben, ist etwas Besonderes. Zwischen ihnen springt ein Funke über, der die gemeinsam geremixter Songs auf eine neue Ebene hebt.

Boys Noize trifft NIN

Ridha, 43, wuchs zur richtigen Zeit auf, um sowohl NIN als auch die Rave-Kultur der Neunziger zu verinnerlichen. Seine Fähigkeit, House, Acid House und Hip-Hop-Beats zu verweben, machte sein Debüt „Oi Oi Oi“ von 2007 zum Underground-EDM-Hit und ebnete den Weg für „Power“ (2009) und „Out of the Black“ (2012). Er wurde zum gefragten Remixer und Kollaborateur – unter anderem für Skrillex (im gemeinsamen Projekt Dog Blood), Lady Gaga (er co-schrieb „Rain on Me“) und die Yeah Yeah Yeahs.

2024 baten Reznor und Ross Ridha, ihren „Challengers“-Score zu remixen – was er tat, ohne den Film überhaupt gesehen zu haben. Das Ergebnis, „Challengers [Mixed]“, kam gut an. Daraus entstanden Kollaborationen bei Nine Inch Nails‘ „Tron: Ares“-Soundtrack sowie ein Opening-Slot auf der Peel-It-Back-Tour der Band. Mitten im NIN-Set arrangierten sie ihre Synthesizer zu einem U und luden Ridha ein, sich ihnen für das anzuschließen, was als Nine Inch Noize bekannt wurde: Live-Remixe und Improvisationen kurzer Song-Sets, darunter „Closer“, „Sin“ und „Only“.

Diese Zusammenarbeit war so inspirierend, dass das Trio das Album „Nine Inch Noize“ „überall“ aufnahm, wie Reznor bei der Ankündigung der Platte erklärte. „Einiges davon ist live, anderes in Studios, Hotels, Flugzeugen und so weiter.“ Der Reiz, sagte er, liege darin, Musik zu machen, die „rein elektronisch“ sei. Doch auch wenn es keine Live-Schlagzeuge oder fleischzermalmende Gitarrenriffs gibt, machen die Stimmen von Reznor und seiner How-to-Destroy-Angels-Bandkollegin (und Ehefrau) Mariqueen Maandig das Album zutiefst menschlich. Und noch besser: Die Gruppe remixed die Musik so, dass „Nine Inch Noize“ lebendig wirkt.

Altbekannte Songs, neu gedacht

Das Album enthält neue Versionen von Nine-Inch-Nails-Songs – doch anders als bei den Neuaufnahmen alter Katalogstücke, die Künstler wie U2 und Sting in den letzten Jahren veröffentlicht haben, griff die Gruppe für „Nine Inch Noize“ nicht zu den naheliegenden Klassikern (abgesehen von „Closer“). Stattdessen wählten sie Songs, die von gehirnsprengenden elektronischen Bassdrums und ein wenig TB-303-Schmatzen profitieren können. Wer hätte gedacht, dass „Heresy“ von „The Downward Spiral“ mit seinem nietzscheanischen „God is dead“-Chorus nach einer quietschenden Acid-House-Behandlung immer noch so gut klingt?

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Größtenteils trifft das Album die Party-Stimmung des Sahara-Tents, ohne NINs Bedrohlichkeit zu opfern, und die Tracklist spiegelt die Coachella-Setlists der Kollaboration wider. Es beginnt sogar mit einem „Intro“ und Publikumslärm. Die Songs stammen überwiegend aus der mittleren Nine-Inch-Nails-Schaffensphase – drei von „Year Zero“ (2007), einige von „Hesitation Marks“ (2013) und ein seltener Deep Cut aus der selbstbetitelten EP von How to Destroy Angels (2010) – und sie treffen die richtige Stimmung punktgenau. Und als Erinnerung daran, dass man es mit Nine Inch Nails zu tun hat: Die Texte dieser Songs kreisen stets um Reznors Lieblingsthemen – Begehren, Kontrollverlust und das Eingeständnis von Macht. „I let you put it in my mouth“, lautet die erste Zeile auf „Vessel“, aber entscheidend sind die Worte „let you“: Reznor hat das Heft in der Hand, und er weiß genau, was er tut.

Das Synthesizer-Riff in „Vessel“ klingt wuchtiger als in der „Year Zero“-Version, der Hall ist allgegenwärtiger; der Song endet mit einem Beat, der zugleich an Schoolly D und „Pretty Hate Machine“ erinnert und dabei doch eigenständig bleibt. Ein weiterer „Year Zero“-Track, „Me I’m Not“, hat ein schwereres Bowmp-bowmp-Riff als das Original – es erinnert an Yellos „Oh Yeah“ (aber ohne das Chicka-chicka, also ohne den kitschigen Beigeschmack) – und einen sparsameren Chorus, der Raum für ein Acid-House-Solo lässt. Und bei „The Warning“, das ohne die Gitarren der Originalversion auskommt, beschwören die Noise-Boize noch mehr Bass und pulsierende Sounds.

Kürze als Stärke

„She’s Gone Away“ von „Not the Actual Events“ wurde auf etwa die halbe Länge des Originals gestutzt – und hier ist Kürze tatsächlich die Seele des Ganzen. Diese Version wirkt seltsam menschlicher und eindringlicher als das Original. Die höhere Vokalharmonie wärmt den Chorus auf, eine beachtliche Leistung für ein rein elektronisches Arrangement, das sich schließlich in einem sägendem Synth-Breakdown steigert. „Parasite“ von The Angels vereint elektronisches Cowbell und ein Riff, das an „Knight Rider“ erinnert – allerdings ohne den Triumphalism –, und ebnet den Weg für den Rave-Klassiker eines Warnsirenen-Sounds am Ende. Von den beiden „Hesitation Marks“-Songs wirkt „Came Back Haunted“ hier eigenständiger als „Copy of a“, dank seines Synth-zermalmenden Deep-House-Outros – wobei „Copy of a“ vielleicht ohnehin schon für den Club gemacht war.

Einige Songs klingen bemerkenswert anders. Bei „Closer“ haben sie es mit einem synkopierten Rhythmus anstelle der Zug-und-Schub-Drums des Originals regelrecht aufgefunkt, dazu kommen neue Vokalsamples – etwa das hochgestimmte „no“, das nach Reznors Zeile „You can have my isolation“ aus der Ferne hallt – und erschließen so neue Klangebenen. Die bislang vergraben gewesene Schlussverse des Songs („I drink the honey inside your hive / You are the reason, I stay alive“) rückt nun in den Vordergrund, begleitet von neuen, federnden House-Bassdrumbeats. Und ihr Cover von Soft Cells „Memorabilia“ – bisher nur ein Deep Cut auf NINs Single „Closer to God“ – pulsiert und schmatzt und endet mit einem satten House-Beat. Die Art, wie Reznor die Vocals hauchend singt und seine eigene Zeile „I have been inside you“ hinzufügt, lässt Marc Almond fast wie ein Unschuldslamm wirken – was angesichts der Tatsache, dass Almond „Sex Dwarf“ gesungen hat, durchaus eine Leistung ist.

Der abschließende Track „As Alive as You Need Me to Be“ ist eine passende Zusammenfassung von „Nine Inch Noize“ – schließlich haben Nails und Boys Noize den Song gemeinsam für „Tron: Ares“ produziert –, doch seltsamerweise wirkt er nicht wie ein Höhepunkt, weil er schlicht erwartet wird. Das Einzige, was das Album noch besser gemacht hätte, wäre gewesen, wenn die Gruppe sich die Herausforderung gestellt hätte, einige der härteren Rockhits von Nine Inch Nails – „Wish“, „Last“ oder „We’re in This Together“ – radikal in Techno-Banger umzuwandeln. Angesichts von Reznors bekannter Besessenheit mit dem Experimentieren, die sich in den zahllosen Remixen, Demos und Alternativversionen seiner Songs über die Jahre zeigt, haben sie solche Remixe wohl versucht – und konnten am Ende einfach nicht dazu tanzen.

Reznors lebenslange Obsession

Wer beim Coachella-Auftritt die choreografierten Golems beobachtete, die um Reznor, Maandig, Ross und Ridha paradierten und tanzten, konnte sehen, welches Maß an Detailversessenheit Nine Inch Nails stets in ihre Qualitätskontrolle gesteckt haben. Und dieses „zweimal messen, einmal schneiden“-Ethos spürt man auch beim Hören von „Nine Inch Noize“ – wobei sie sich genug Spielraum gelassen haben, um den Songs Atem einzuhauchen.

Das Album klingt wie die Erfüllung eines lebenslangen Ehrgeizes für Reznor, einer von vielen Obsessionen, denen er seit fast vier Jahrzehnten nachjagt. „I have finally found my place in everything“, singt Reznor auf „Vessel“. „I have finally found my home.“ Hier klingt es, als meine er es ernst – zumindest bis er seinem nächsten Traum hinterherjagt.