Nirvana: Krist Novoselic über die erste Probe mit Dave Grohl

„Frank glaubte, sie sei ermordet worden, und er kam nie darüber hinweg“, so ein enger Vertrauter des Sängers in einem neuen Buch.

In dem neuen Buch „Sinatra And Me: In The Wee Small Hours“ verrät Tony Oppedisano – enger Vertrauter von Frank Sinatra und späteres Mitglied seines Managements – bislang unbekannte Details über den 1998 verstorbenen US-Sänger. So behauptet Oppedisano nun, dass Sinatra felsenfest davon überzeugt war, dass Marilyn Monroe wegen ihrer Verbindungen zum damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und dessen Bruder ermordet worden sei. Offiziell heißt es, dass Marilyn Monroe 1962 an einer versehentlichen Überdosis mit dem Medikament Barbiturat starb – einem Schlaf- und Beruhigungsmittel. Doch laut Tony Oppedisano habe Frank Sinatra nie an diese Erklärung geglaubt. Monroe wollte Versöhnung mit…