„No Other Land“-Filmemacher Hamdan Ballal: angeblich kein Lebenszeichen

Hamdan Ballal, einer der palästinensischen Regisseure des Oscar-prämierten Dokumentarfilms No Other Land sei von israelischen Siedlern angegriffen und von den israelischen Behörden inhaftiert worden. Das berichten seine Co-Regisseure und eine jüdische Aktivistengruppe.

Yuval Abraham, einer der israelischen Co-Regisseure des Films, meldete sich auf X. Montag, dem 24. März. „Eine Gruppe von Siedlern hat gerade Hamdan Ballal, Co-Regisseur unseres Films No Other Land , gelyncht. Sie schlugen ihn. Und er hat Verletzungen am Kopf und am Bauch, die bluten. Soldaten drangen in den Krankenwagen ein, den er gerufen hatte. Und nahmen ihn mit. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm.“

In einer Erklärung, die dem Rolling Stone mitgeteilt wurde, teilte das Center for Jewish Nonviolence (CJNV), eine Aktivistengruppe mit Mitgliedern, die vor Ort waren, Folgendes mit: Ballal werde derzeit auf einer Polizeistation festgehalten, obwohl Einzelheiten über seinen Zustand unklar bleiben.

„Zwei Häuser angegriffen, Wassertanks zerstört und Sicherheitskameras gestohlen“

Die Gruppe gab an, dass „Dutzende Siedler“ am Montag gegen 18 Uhr Ortszeit das palästinensische Dorf Susiya im Gebiet Masafer Yatta im südlichen Westjordanland angegriffen hätten. Einige der Angreifer waren maskiert, während andere angeblich Schlagstöcke, Messer und mindestens ein Sturmgewehr trugen. Die Angreifer sollen „zwei Häuser angegriffen, Wassertanks zerstört und Sicherheitskameras gestohlen“ haben.

Basel Adra, der andere palästinensische Co-Regisseur von „No Other Land“, schrieb auf X. : „Ich stehe mit Karam, Hamdans siebenjährigem Sohn, in der Nähe des Bluts von Hamdans in seinem Haus, nachdem Siedler ihn gelyncht haben. Hamdan, Co-Regisseur unseres Films ‚No Other Land‘, wird immer noch vermisst, nachdem Soldaten ihn verletzt und blutend entführt haben. So löschen sie Masafer Yatta aus.“

Ballal wurde bei dem Angriff verletzt und angeblich von Soldaten festgenommen, bevor er seine Verletzungen behandeln lassen konnte. Laut CJNV wurden auch zwei weitere palästinensische Männer aus Susiya festgenommen. Ein Vertreter des israelischen Verteidigungsministeriums reagierte nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar.

Fünf jüdisch-amerikanische Aktivisten von CJNV sagten, sie hätten auf den Angriff reagiert und ihn beobachtet. In einem Gespräch mit The Guardian sagten sie, die israelischen Siedler hätten Ballal in sein Haus gejagt und dem Militär übergeben. In Ballals Haus hätten sie Blut auf dem Boden gefunden, das, wie ein Familienmitglied sagte, von einem Schlag auf den Kopf stammte.

„Die Siedler zerstörten sein Auto mit Steinen und schlitzten einen der Reifen auf“, fügte ein Zeuge hinzu. „Alle Fenster und Windschutzscheiben waren zerbrochen.“