Macaulay Culkin teilt emotionale Reaktion auf den Oscar-Sieg seines Bruders Kieran: „Ich habe geweint“

Macaulay Culkin feiert den Sieg seines Bruders Kieran Culk in bei den 97. Academy Awards für seine Nebenrolle in Jesse Eisenbergs A Real Pain .

Als Macaulay Culkin auf der Party der Vanity Fair Oscars auf dem roten Teppich sprach, sagte er, dass er die Zeremonie nur wegen des Moments seines Bruders eingeschaltet habe. „Das ist das Einzige, was ich mir angesehen habe. Das ist wahr, das ist wahr“, sagte er und fügte hinzu: ‚Ich habe geweint. Und ich dachte: ‘Wir sehen uns später.’“

Moderator Tan France hatte gefragt, ob Macaulay Culkin und seine Partnerin, die Schauspielerin Brenda Song, mit einem Sieg der Culkin-Geschwister gerechnet hätten. Song: „Natürlich. Seien wir ehrlich. Das dürfen wir sagen.“

„Es war klar, dass er gewinnen würde“

„Ja, absolut“, fügte Macaulay hinzu, der 2023 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde. „Er saß in der ersten Reihe. Am Gang. Am nächsten an der Treppe. Es war klar, dass er gewinnen würde.“

Kieran Culkin nahm die Oscar-Trophäe mit nach Hause, nachdem er für seine Darstellung von Benji an der Seite von Eisenbergs David gefeiert wurde. Das Paar spielt Cousins, die sich auf einer Reise durch Polen in Erinnerung an ihre verstorbene Großmutter Dory mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Kieran erhielt für seine Leistung mehrere Auszeichnungen von Kritikergruppen. Darunter einen SAG Award, einen Golden Globe, einen BAFTA und einen Critics‘ Choice Award.

