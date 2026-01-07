Viral-Tanz „No War Yes Peace“: Schuld an Maduros Festnahme?

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro schien im Oktober 2025 einen Appell für den Frieden zu formulieren und wiederholte dabei einen Slogan, der seither viral gegangen ist.

Während einer staatlichen Fernsehansprache, nachdem von den USA angeführte Raketenangriffe auf kleine Boote in internationalen Gewässern nahe Venezuela mindestens 87 Menschen getötet hatten, wandte er sich direkt an Donald Trump.

„Kein Krieg, kein Krieg, kein Krieg“, sagte Maduro damals. „Ja Frieden, ja Frieden, ja Frieden, für immer, für immer, für immer. Frieden für immer. Kein verrückter Krieg.“

Ein viraler Remix nimmt seinen Lauf

Später in diesem Monat entschied sich der dominikanische YouTuber Hey Santana, diesen Maduro-Tonausschnitt, der bereits in sozialen Medien kursierte, herauszuschneiden und zu einem Dembow-Track zu remixen. Der Song eroberte rasend schnell das Internet. Und laut einigen politischen Quellen könnte er eine Rolle bei der US-Operation gespielt haben, die am 3. Januar zur Festnahme und Verhaftung Maduros führte.

Hey Santana erstellte den Remix, indem er Maduros Rede auf einen treibenden Beat legte und den Song mit Clips lustiger Tanzbewegungen kombinierte. Das Video trägt den Titel „Not War Yes Peace“ und hat inzwischen mehrere Hunderttausend Aufrufe erreicht. Eine verlängerte Version dehnt den Track von anderthalb auf drei Minuten aus.

Maduro tanzt – und die Bedeutung kippt

Im November erreichte der „No War, Yes Peace“-Remix schließlich Maduro selbst, der zu dem Song tanzte, als er venezolanische Studierende im Miraflores-Palast begrüßte. „Ich war so“, erzählt Santana im Zoom-Gespräch mit ROLLING STONE und lässt den Kiefer fallen. „Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte!“

Zunächst dachte Santana, jemand habe ein Video so manipuliert, dass es so aussehe, als tanze Maduro zu dem Song. Doch dann sah er eine CNN-Schlagzeile darüber, dass der Politiker tatsächlich dazu groovte. Einige Wochen später tanzte der Diktator erneut dazu, diesmal bei einer politischen Kundgebung, begleitet vom Jubel der Menge. Maduro spielte den Song bei so vielen Veranstaltungen, dass Chavistas – also Maduro-Anhänger – begannen, ihn als pro-Maduro zu beanspruchen, obwohl Santana ihn als Parodie auf den Präsidenten geschaffen hatte.

Absurdität statt Propaganda

„Irgendwann dachte ich: Scheiße. Die Leute auf Seiten der Chavistas verwandelten den Song von einem Meme in einen politischen Moment zugunsten des Chavismo. Er verlor seinen Humor. Ich würde niemals einen solchen Diktator unterstützen“, sagt Santana, der beim Zoom-Interview ein T-Shirt mit dem Bild von Maduros Festnahme trug. „Der Song ist total absurd, wenn man wirklich hinhört.“

Der Track – und Maduros Tanz dazu – soll bei Trump einen Nerv getroffen haben. Bei einem Treffen mit republikanischen Kongressabgeordneten am Dienstag schien Trump auf Maduros Tanzbewegungen anzuspielen. Laut The Guardian sagte er: „Er steht dort oben und versucht, meinen Tanz ein bisschen zu imitieren.“ Trump war wiederholt viral gegangen, weil er mit kurzen Armbewegungen zum Beat von Village Peoples „YMCA“ tanzte.

Politische Folgen eines Memes

„Die regelmäßigen öffentlichen Tanzeinlagen von Herrn Maduro und andere demonstrative Zeichen von Nonchalance in den vergangenen Wochen überzeugten einige im Trump-Team davon, dass der venezolanische Präsident sie verspottete“, berichtete die New York Times unter Berufung auf zwei anonyme Quellen innerhalb der Regierung. Laut diesem Bericht entschied sich das Weiße Haus daraufhin, die Militäraktion umzusetzen, die am 3. Januar stattfand.

Trump verkündete an diesem Morgen, dass US-Streitkräfte Maduro nach einer Militäraktion in Caracas gefangen genommen hätten. Am Nachmittag erklärte Trump von Mar-a-Lago aus, die USA würden das Land bis zu einem „sicheren, ordnungsgemäßen und umsichtigen Übergang“ verwalten.

Die Nachricht schockierte Santana, dessen Song am Tag von Maduros Festnahme 10.000 Shazams verzeichnete. „Die Leute danken mir online“, sagt er. „Die Leute machen Witze, dass ich so etwas wie ein Libertador bin.“

Maduro bekannte sich am Montag bei einer Gerichtsanhörung in allen vier Anklagepunkten schuldig, darunter Verschwörung zum Narco-Terrorismus sowie Besitz und Verschwörung zum Besitz von Maschinengewehren. Ihm steht ein langwieriges juristisches Verfahren bevor, das in einem Geschworenenprozess münden könnte, der weit über ein Jahr dauern kann.