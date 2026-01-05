Kommentar: Hat Trump einen Plan für Venezuela?

Als die Amerikaner am Samstagmorgen aufwachten und erfuhren, dass die Vereinigten Staaten in Venezuela einmarschiert waren und dessen Präsidenten entführt hatten, erwarteten sie vermutlich, dass die gewählten Vertreter ihres Landes erklären würden, warum dies geschehen war.

Nach Monaten militärischer Aufrüstung und Aktivitäten in der Karibik kam es nicht überraschend, dass sich die USA schließlich dazu entschlossen, einen Kreuzzug zum Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu beginnen.

Erstaunlich war jedoch, dass Amerikas jüngste Operation zum Regimewechsel offenbar so angelegt war, dass das Regime selbst intakt blieb.

Unklare Begründungen für den Militäreinsatz

Hilfreicherweise trat Präsident Donald Trump am Samstag gemeinsam mit seinen wichtigsten Kabinettsmitgliedern vor die Presse, um alles aufzuklären. Zu den von ihm genannten Kriegsgründen zählten der Drogenkrieg („Diese Drogen kommen größtenteils aus einem Ort namens Venezuela“). Migration („Sie haben all die schlechten Leute in die Vereinigten Staaten geschickt“). Terrorismus („eine unaufhörliche Kampagne aus Gewalt, Terror und Subversion“). Und sogar der altruistische Export amerikanischer Ideale („Wir wollen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für die großartigen Menschen Venezuelas“).

Oh … und Öl. „Wie jeder weiß, ist das Ölgeschäft in Venezuela seit langer Zeit ein Desaster. Ein totales Desaster. Sie haben im Vergleich zu dem, was möglich gewesen wäre, fast nichts gefördert“, sagte Trump. Und versprach, dass US-Unternehmen nach Venezuela gehen und dort „anfangen werden, Geld für das Land zu verdienen“.

Nun kann man sich aussuchen, welcher dieser Gründe der wahre Auslöser für den Militäreinsatz gewesen sein soll. Oder sich einen eigenen ausdenken. Es gibt mehrere Erklärungen, die ebenso plausibel erscheinen wie alles, was vorgebracht wurde: das Eindämmen chinesischen Einflusses in Amerika, eine Strategie zur Schwächung Kubas, eine Kränkung von Trumps Ego angesichts der tanzenden Trotzreaktionen Nicolás Maduros … Oder einfach ein unkontrollierbarer Drang, nach Jahrzehnten der Frustration und des Scheiterns im Irak und in Afghanistan kompromisslose Härte im Stil von „’Murica“ zu demonstrieren.

Offene Ankündigung einer Übernahme

Gerade vor dem Hintergrund dieser Fehlschläge war das Überraschendste an der Pressekonferenz vom Samstag die offene Erklärung, dass Amerika die Kontrolle in Caracas übernehmen werde.

„Wir werden das Land führen, bis wir einen sicheren, ordentlichen und umsichtig gestalteten Übergang hinbekommen“, sagte Trump und fügte später hinzu: „Wir haben keine Angst vor Bodentruppen, wenn wir sie brauchen.“

Viele Beobachter hätten kaum schockierter sein können, selbst wenn ein steroidwütiger Onkel Sam die Tür eingetreten und ihnen mit Sternenbanner und Keule zwischen die Augen geschlagen hätte. Hier ordnete ein amerikanischer Präsident offen einen Regimewechsel an und räumte ein, eine Marionettenregierung einzusetzen – und das ganz ohne diplomatische Floskeln oder hochtrabende Ideale. Alles lag offen auf dem Tisch. Amerika übernimmt Venezuela. Warum? Um mit dessen Öl Geld zu verdienen. Wie? Nun, durch Delta Force – und danach ein Schulterzucken und ein vages Winken in Richtung Außenministerium.

„[Außenminister] Marco [Rubio] arbeitet direkt daran“, sagte Trump und merkte an, dass Venezuelas Vizepräsidentin – eine Regimetreue – offenbar die Führung übernommen habe, nachdem Maduro mit mehreren neuen amerikanischen Bekannten in der Nacht verschwunden sei. „Er hat gerade mit ihr gesprochen, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder groß zu machen.“

Widerspruch aus Caracas

Unglücklicherweise dementierte die betreffende Frau nur wenige Stunden später in einer Fernsehansprache, dass sie mit den Gringos kooperieren werde. „Es gibt nur einen Präsidenten in Venezuela, und sein Name ist Nicolás Maduro“, sagte Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodríguez.

Viele venezolanische Gegner des Regimes waren zunächst begeistert, dass Maduro gestürzt worden war. Sie zeigten sich jedoch deutlich düsterer angesichts der Tatsache, dass nun Rodríguez an der Spitze stand. Und dass Washingtons Enthauptungsschlag offenbar nicht den Kopf der Schlange abgetrennt, sondern nur einen Kopf einer Hydra entfernt hatte. Maduro ist weg. Sein Regime jedoch weiterhin an der Macht.

„Dies ist das erste Mal, dass ich mich frage, ob ich auf der falschen Seite der US-Politik stehe“, sagt ein venezolanischer Oppositionsaktivist gegenüber ROLLING STONE. „Die USA unterstützen jetzt das Regime, statt es zu bekämpfen.“

Dennoch seien sie sicher, dass sich die Lage noch im Fluss befinde, und glaubten, die Trump-Regierung werde letztlich mit „demjenigen zusammenarbeiten, der sich am leichtesten manipulieren, korrumpieren und für Deals gewinnen lässt“.

Angst vor Instabilität und Bürgerkrieg

„Was ist die Strategie? Wer soll tatsächlich an der Macht sein?“, fragt ein ehemaliger amerikanischer Spezialoperationssoldat mit Expertise in Südamerika, der früher in der Region gearbeitet hat.

Er sagt, dass das Misstrauen innerhalb von Maduros Regime nun seinen Höhepunkt erreichen werde, da führende Funktionäre davon überzeugt seien, dass mindestens einer ihrer Landsleute heimlich mit den Amerikanern zusammenarbeite, um die Macht zu übernehmen. Mit Maduros Verschwinden sei ein Umbruch unvermeidlich, der zu internen Konflikten – möglicherweise sogar zu einem Bürgerkrieg – führen könne.

„Uns steht eine Achterbahnfahrt von Thronanwärtern bevor. Aber jeder, der mit dem Segen Washingtons an die Macht kommt, wird keine Legitimität besitzen“, beobachtet der ehemalige Soldat. Er fügt hinzu, dass seiner Ansicht nach das Einzige, was die Venezolaner wirklich vereinen könnte, der Widerstand gegen die US-Kontrolle sei. „Nachdem das Land destabilisiert wurde – was will Washington eigentlich?“

Was tatsächlich?

Militärischer Erfolg, strategische Leere

Man hätte kaum ein Szenario perfekter inszenieren können, um amerikanische Militärmacht zu demonstrieren, als die Razzia zur Entführung Maduros. Sämtliche Eliteeinheiten des US-Militärs und der nationalen Sicherheitsarchitektur kamen zum Einsatz. Es war ein eindrucksvolles Zeugnis der Billionen Dollar, die Amerika in modernste Waffentechnologie investiert hat. Kombiniert mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in der Durchführung von Spezialoperationen.

Dass Washington über militärische Mittel verfügt, die jedem Konkurrenten überlegen sind, steht außer Frage. Das Problem ist, dass taktische Siege keinen strategischen Erfolg garantieren. Die Vorstellung, ein Land könne einfach aus dem Nichts ein anderes militärisch überfallen und dessen Regierung nach Belieben austauschen, ohne dass es zu Komplikationen kommt, ist eine Illusion. Siehe Amerika im Irak oder in Afghanistan oder Russland in Tschetschenien oder der Ukraine.

Viele Kommentatoren und Kritiker konzentrieren sich auf die weitergehenden Konsequenzen des Angriffs auf Venezuela, seine Rechtmäßigkeit oder die Vorstellung, dass er eine neue Ära des Realpolitischen einläuten könnte, wie sie Thukydides beschrieb. Dass „die Starken tun, was sie können, und die Schwachen erleiden, was sie müssen“.

Doppelte Standards der Weltordnung

Was, so fragen diese Kommentatoren, hindert Russland oder China daran, dasselbe in der Ukraine oder in Taiwan zu tun?

Man muss kein Zyniker sein, um zu glauben, dass die Antwort weniger mit den Normen des Völkerrechts zu tun hat als mit reiner militärischer Fähigkeit. Russland versuchte in den ersten Tagen seines groß angelegten Angriffs auf die Ukraine im Februar und März 2022 mehrfach, Präsident Wolodymyr Selenskyj gefangen zu nehmen. Es scheiterte. Unter hohen Verlusten seiner Spezialeinheiten.

Trumps Vorstoß in Venezuela war zweifellos ein militärischer Erfolg. Seine weiterreichenden Folgen bleiben abzuwarten. Doch er ist ein weiterer Schritt hin zu einer entfesselten imperialen Präsidentschaft, die aktiv daran arbeitet, ein globales System zu demontieren, das Amerika selbst geschaffen hat, während sie im In- und Ausland Chaos sät.

Papierene Schutzschilde haben die Mächtigen noch nie davon abgehalten, schwächere Nachbarn zu bedrängen. Und die meisten Staats- und Regierungschefs legen Legalität und Moral beiseite, wenn es ihren Interessen dient. Trump ist nicht der Erste. Die internationale Ordnung, die Amerika lange propagiert hat, ist ein System doppelter Standards, das heuchlerisch angewendet oder verworfen wird. Je nach den Launen Washingtons.

Dass dieses System den Vereinigten Staaten genutzt hat, wird von MAGA-Überzeugungstätern bestritten. Sie argumentieren, dass in einer Welt, in der die meisten Staaten ihrem Eigeninteresse folgen, die Ära von „America First“ zumindest ehrlicher sei.

Man kann dieses System auch das Gesetz des Dschungels nennen.

Doch natürlich haben nicht alle Tiere im Dschungel Atomwaffen.