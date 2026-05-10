Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Phoebe Bridgers ist am Freitag für ihren ersten Soloauftritt seit drei Jahren auf die Bühne zurückgekehrt. Im Liberty, einem kleinen Club in Roswell, New Mexico, präsentierte die Singer-Songwriterin vier neue Songs – vermutlich vom neuen Album, das Fans bereits als „PB3“ bezeichnen.

Bridgers hielt sich bedeckt, nachdem sie ihre Tour mit Boygenius – ihrer Supergroup mit Lucy Dacus und Julien Baker – beendet und im Februar 2024 die Pause der Band angekündigt hatte. Die Vorfreude auf ihr Comeback ist riesig – und das gilt auch für Songwriterkollegen Noah Kahan. Auf X antwortete Kahan einem Fan, der fragte, ob er für Bridgers‘ neue Ära bereit sei: „Ich hinterlasse einen Abdruck in meinem Stuhl, der von Paläontologen noch Hunderte von Jahren erforscht werden wird.“

Kahan hat seine Bewunderung für Bridgers‘ Musik nie verhehlt, besonders rund um die Veröffentlichung ihres inzwischen klassischen Durchbruchsalbums „Punisher“ aus dem Jahr 2020. Im Gespräch mit ROLLING STONE für sein Coverstory-Interview in der Juni-Ausgabe 2026 erläuterte er, wie das Album sein eigenes Songwriting geprägt hat – allen voran Bridgers‘ brillantes Gespür für Konkretheit.

Kahan über Bridgers‘ Einfluss

„‚Punisher‘ war das erste Album, bei dem ich dachte: ‚Wow, sie redet wirklich über Dinge, bei denen ich nicht dabei war und von denen ich nichts wusste – aber genau das zieht mich noch mehr rein’“, sagte er. „Und dann fing ich an, es zu hören, und ich fand in meinem eigenen Leben diese Person, mit der ich vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hatte, oder ich konnte mich in den Texten wiederfinden. Ich begann, mir selbst die Erlaubnis zu geben, konkreter zu sein. Phoebe macht das so brillant, und ich kann es kaum erwarten, was auch immer sie als Nächstes macht – sie ist einfach unglaublich.“

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Auf die Frage, mit wem er in Zukunft am liebsten zusammenarbeiten würde, dürfte die Antwort kaum überraschen. „Ich glaube, mit Phoebe zu arbeiten wäre der Wahnsinn“, sagte er. Fans spinnen bereits Pläne, wie das zustande kommen könnte – ob Kahan eine Deluxe-Version von „The Great Divide“ mit Bridgers als Feature veröffentlicht oder etwas ganz anderes passiert. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als auf einen chinesischen Satelliten zu wünschen.