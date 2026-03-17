Noah Kahan: Neue Doku war ein „seltsames, schwieriges und wirklich schönes“ Erlebnis

Noah Kahan veröffentlicht nächsten Monat eine Dokumentation über sein Leben – und sagt, sie „zeigt so viel mehr, als ich je dachte, dass die Welt von mir sehen würde.“

„Noah Kahan: Out of Body“ feiert am 13. April auf Netflix Premiere. Der Film begleitet Kahan, als er nach einer Reihe großer Shows zur Unterstützung seines Durchbruchsalbums „Stick Season“ von 2022 in seine Heimat Vermont zurückkehrt. Wie Kahan in den sozialen Medien schrieb, folgte ihm das Doku-Team anderthalb Jahre lang – eine Erfahrung, die er als „seltsam, schwierig und wirklich schön“ beschrieb.

Neben einem intimen Porträt seiner Person biete der Film laut Kahan einen Einblick in seine „kreative Reise“ und seine Familie. Er gestand auch, dass ihm das Projekt etwas Nerven koste, „weil es persönlich ist und manche Dinge, die ich anspreche, schmerzhaft sind – sie daran zu denken und daran erinnert zu werden.“

Ehrlich über die schwierigen Momente

Doch er fügte hinzu: „Alles, was beängstigend oder schwer ist, ist es meistens wert, mit der Welt geteilt zu werden. Vielleicht erreicht es einen von euch in einem Moment, in dem ihr es braucht. Vielleicht erkennt ihr eure eigene Familie in meiner. So oder so, ich hoffe, es gefällt euch.“

Regie führte Filmmaker Nick Sweeney, der Netflixs „Tudum“ erzählte, Kahan sei „entschlossen gewesen, über alles ehrlich zu sein, besonders über die unordentlichen Teile.“ Über den Musiker und den im Film festgehaltenen Zeitraum sagte er: „Er befand sich in einem seltsamen Zwischenstadium, gefangen im Aufeinanderprallen von nahezu surrealem Ruhm und einer stillen inneren Welt, die er von der Bühne fernzuhalten versucht hatte. Was wir im Laufe eines Jahres festgehalten haben, hat mich überrascht – Momente, die aufregend, erschreckend und urkomisch waren, oft alles gleichzeitig.“

Kahan hatte vergangenen Sommer erstmals enthüllt, dass eine Dokumentation über ihn in Arbeit sei. Der Film erscheint nun kurz vor dem Release seines mit Spannung erwarteten neuen Albums „The Great Divide“, das am 24. April herauskommt. Bislang hat Kahan zwei Songs aus dem Album veröffentlicht, darunter den Titeltrack und „Porch Light“.