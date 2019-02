Noel Gallagher kürt „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols“ zum einflussreichsten Album aller Zeiten

The Chief has spoken: Die Punk-Power-Platte „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols“ hat die meisten Musiker beeinflusst – so sieht es jedenfalls Noel Gallagher und lässt an seiner Wahl „keinen Zweifel“ aufkommen.

Im Gespräch mit dem „Q Magazine“ für einen Beitrag, der die 156 einflussreichsten Alben aller Zeiten auswählte, sagte Gallagher: „Die einflussreichste Aufnahme aller Zeiten ist „Never Mind the Bollocks“. Leute, die jetzt noch im Musikgeschäft arbeiten, haben ihren Scheiß wegen dieser Platte gemacht.“

„Der absolute left turn“

„Es ist der absolute „left turn“, daran gibt es keinen Zweifel“, bekräftigte der Chief. „Es kann einfach nicht übertroffen werden. Das ist wissenschaftlich bewiesen.“

Gallagher wurde mit seiner Band unlängst für das Isle of Wight Festival 2019 bestätigt. Noel Gallagher’s High Flying Birds werden zusammen mit George Ezra und Biffy Clyro als Headliner auftreten.