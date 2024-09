Noel Gallagher liebt „Supersonic“ und findet „Shakermaker“ einfach „unbedeutend“

Noel Gallagher hat in einem fast fünfminütigen YouTube-Video auf dem Oasis-Kanal Fragen von Fans zu „Definitely Maybe“ beantwortet. Der Q&A-Clip ist Teil der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum des Debütalbums der Band. In dem Video, das Fragen enthält, die über „oasismynet“ eingereicht wurden, gibt der 57-Jährige persönliche Einblicke in seine sich wandelnde Perspektive auf die Platte.

Lieblingssongs = „Supersonic“ und „Some Might Say“

Auf die Frage, ob es Songs auf der LP gibt, zu denen er eine neue Wertschätzung entwickelt habe, verriet Gallagher, dass er in den vergangenen Jahren besonders an „Supersonic“ neuen Gefallen gefunden habe. „Ich habe es sowieso immer geliebt“, betonte er und fügte hinzu, dass es nun möglicherweise sein Lieblings-Oasis-Track neben „Some Might Say“ sein könnte.

„Shakermaker“ ist das „unbedeutendste“ Lied der Platte

Noel Gallagher sprach auch über seine Ansichten zu den anderen Stücken des Albums und erwähnte, dass er zwar keinen der Tracks „nicht mehr mag“, er jedoch „Shakermaker“ als das „unbedeutendste“ Lied der LP empfinden würde. Trotzdem hege er immer noch eine gewisse Zuneigung zu diesem Song.

Zum kreativen Albumprozess offenbarte Gallagher in dem Clip, dass die ersten Hörer der Tracks seine Bandkollegen waren. Er beschrieb dazu, wie sie gemeinsam Songs wie „Live Forever“ bei den Proben entwickelten, wobei er jeden Musiker anwies, was er konkret spielen sollte.

Persönlich wurde es, als Gallagher auf eine Frage des sechsjährigen Harrison antwortete. Der wollte nämlich wissen, wie er seinen eigenen 30. Geburtstag damals gefeiert habe. Noel Gallagher erzählte dazu von einer wilden Party und bemerkte humorvoll: „Ich könnte dir viele verschwörerische Geschichten erzählen, aber ich warte lieber, bis ein paar Leute sterben.“

Hier geht’s zum gesamten Noel-Gallagher-Q&A:

Zum Anlass des Jubiläums ihres Debütwerkes veröffentlichten Oasis am 30. August neue Sondereditionen des Albums, die bisher unveröffentlichte Tracks und Outtakes aus den Monnow-Valley- und Sawmills-Sessions enthalten.

Die größte Neuigkeit für die Fans ist jedoch die Ankündigung der „Live ‘25“-Tour von Oasis, die für den nächsten Sommer geplant ist. Dies wird die erste Tournee der Band seit dem Ende ihrer „Dig Out Your Soul“-Konzertreihe im Jahr 2009 sein, die bekanntlich mit einem Streit zwischen Noel und Liam Gallagher backstage endete.

Trotz der Kontroversen zu den Ticketpreisen, die zu Beschwerden über die dynamische Preisgestaltung der Plattformen führten, sind die Karten für die Tour offiziell ausverkauft. Es gibt aber Hinweise auf mögliche Tourdaten in den USA.